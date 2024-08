Carla Arce del AT Bilbao y Jorge González del AT Novés ganadores de la II Milla Urbana de Monesterio

Organizada por el ayuntamiento de Monesterio, la Diputación Provincial de Badajoz y la Federación Extremeña de Atletismo, la localidad acogió el pasado sábado, 24 de agosto, la II Milla Urbana, (XXXIV Cross Popular), con la presencia de casi 200 atletas, en, prácticamente, todas las categorías.

La organización, liderada por el mítico entrenador Juan Méndez, volvió a elegir como escenario de la prueba un circuito urbano, que transitó por la zona de Ramón y Cajal, en las inmediaciones de los edificios del colegio público El Llano.

La prueba Absoluta Femenina estuvo liderada por Carla Arce Pereira, del Atletismo Bilbao, que, con un crono de 00:05:08, logró no solo la victoria, si no también el récord anterior de esta carrera, arañando 13 segundos al tiempo de Raquel Trabuco, del Beja Atlético C.E. La portuguesa, habitual en esta competición, cruzó la meta en segunda posición, a 31 segundos de Arce Pereira. El tercer cajón del podio lo ocupó la extremeña, Marta Lara Moruno, del AT. Campiña sur, con crono de 00:05:47. Las locales, Lourdes Lagar García, (Máster), del CA Almendralejo y su hija, Marta Bautista García, (Sub 16), ocuparon las posiciones undécima y decimotercera, respectivamente

Absoluta masculina

Tal y como ocurriera con las chicas, la Absoluta Masculina también batió récord, mejorando el tiempo de David Barroso en 2 segundos. El emeritense, Jorge González Rivera, del Núñez Run Atletismo Novés, paró el crono en 00:04:40. Su perseguidor más inmediato, Lázaro Carreño Rodríguez, del CAPEX, llegó a 10 segundos. La tercera posición fue para Enrique Marín Gimeno, del CA Almendralejo, a 12 segundos del líder. Un año más, destacó la presencia del atleta monesteriense, José Pedro Farrona Villalba, que además de hacerse con el premio al mejor local, cruzó meta en séptima posición, a solo 19 segundos del líder y segundo en su categoría.

José Pedro Farrona, mejor local, sobre el segundo cajón del podio / Casa de la Cultura

Los ganadores de las absolutas se hicieron con un premio en metálico de 90 €, jamón de Monesterio y 50 € más, por mejorar los tiempos de la carrera. Los diez primeros clasificados en ambas categorías se repartieron un bote de 860 €.

Juan Méndez ha destacado la “gran participación”, tanto en marcha, como en atletismo, en una prueba, incluida en el calendario del Circuito de Carreras Populares de la Diputación Provincial de Badajoz. “Muy numerosa y de muchísima calidad”, sostiene el entrenador. Méndez apuesta por “dar continuidad” a esta fórmula deportiva, que sustituye velocidad y marcha hasta la renovación de las pistas polideportivas, en un enclave “llano, sombreado y muy atractivo para corredores y público”.

La carrera comenzó a las 18:30 horas, con la prueba pre benjamín y finalizó a las 20:00, con la participación de los ‘retacos’. En la entrega de trofeos estuvieron presentes el concejal de deportes, Francisco Javier Granadero, la del Área Social, María Fernanda Díaz y recursos humanos, Eloy Sánchez.