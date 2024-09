Monesterio acompaña a José Antonio Vasco en la presentación de su diario sobre la pandemia

“A lo largo de estas páginas descubrimos, como la pandemia transformó nuestra rutina, nuestras relaciones, nuestros hábitos y, en última estancia a nosotros mismos”. Manola Ferreira, concejala de cultura del ayuntamiento de Monesterio define así el ‘Diario para pensar y reflexionar’, obra del monesteriense, José Antonio Vasco Garrote, que fue presentada oficialmente el pasado lunes, 2 de septiembre, en el auditorio de la casa de la cultura. “La crónica de la capacidad humana para aceptarse y encontrar luz en medio de toda la oscuridad”, recalcó Ferreira.

Para Juan Vasco, directivo de la asociación de pensionistas e introductor a la lectura de esta publicación, lo recogido en este compendio de relatos, a través de las vivencias y las reflexiones del autor, tiene un extraordinario valor, “plasmando por escrito, lo que todos pensábamos, lo que todos sentimos, a través de un lenguaje claro, llano, de hombre de campo”.

El proceso

José Antonio Vasco Garrote, explican en el prólogo, sus hijos, Juanma, Lolo y Chico, “poco a poco, sembró ideas, cavó frases, tachó malas hierbas y estercoló la cuartilla con la ilusión de quien espera una buena sementera; dando forma a un diario repleto de incertidumbre, añoranzas y los mejores deseos”.

Apasionado a la lectura y a la escritura, Vasco, aprovechó cada día de cuarentena para escribir un pensamiento. Ordenar su mente y dejar constancia de ello, le ayudó a sortear y a resistir tan larga espera. El diario comienza el día 11 de febrero, de 2020. El día de su cumpleaños. Fecha en la que sus nietas le regalan una agenda en la que escribir todos sus recuerdos. Aquella agenda se convirtió en la mejor compañera del autor durante la pandemia. El día 15 de marzo, José Antonio escribe: “Ayer fue el cumpleaños de mi compañera y señora, Maxi, y por primera vez en nuestra vida no pudimos celebrarlo en familia, todos juntos, como siempre lo hacemos en mi casa. No hubo abrazos, ni besos, ni siquiera velas. La alegría se torna en tristeza…”

A partir de ahí, el autor relata su día a día y el de su familia. Experiencias, en un contexto inédito en el mundo, marcado por la incertidumbre, pero, también por la esperanza. Las citas finalizan el día 29 de marzo de 2021. José Antonio anota en su agenda: “Hoy me han puesto la vacuna contra la enfermedad del covid-19. Ha sido un pinchazo muy normal. Como, por ejemplo, la vacuna de la gripe. Sin reacción aparente de ninguna clase, por lo menos no he sentido nada raro… A ver si pronto estamos libres todos de esta rara pandemia que tantos rompederos de cabeza y tantos sufrimientos y tristezas ha causado en todo el mundo”. La publicación se completa con otros capítulos dedicados a los recuerdos de su infancia, citas para reflexionar y apuntes de su propia vida.

Emocionado

El autor, muy emocionado, agradeció a cuantas personas y entidades han hecho posible esta publicación. “Un libro sencillo, escrito con el corazón”, explicó ante un auditorio repleto de público, que, para finalizar el acto, disfrutó de la lectura compartida de algunos de los pasajes del diario de José Antonio, a cargo de sus hijos y sus nietas. El autor dedica el libro a Máxima, “mi compañera, mi señora, por cuidarme siempre y hacer de mi vida un regalo y una esperanza”, expresa.

El libro ha sido publicado por el ayuntamiento, a través de la Imprenta Provincial de la Diputación de Badajoz. Una vez finalizado el acto de presentación, todos los asistentes recibieron un ejemplar del diario de José Antonio, que, con todo su afecto se prestó a firmar, uno a uno.