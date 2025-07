Leonardo Hernández cabeza de cartel de la feria taurina de Monesterio

Con la presencia del rejoneador, Leonardo Hernández; su apoderado y empresario taurino, Joaquín Domínguez; la alcaldesa, Loli Vargas y el periodista especializado, Fernando Masedo; se ha presentado el cartel taurino de la Feria y Fiestas de Septiembre en Monesterio que, en esta edición, ofrecerá una corrida del arte del rejoneo y un Gran Prix para los aficionados locales.

Tras un año de paréntesis, el ayuntamiento de Monesterio ha vuelto a confiar en la empresa Mar Toros, para la organización de sus festejos. Se trata de “un cartel propio de cualquier feria importante de España”, expresaron los organizadores en el acto de presentación que, se celebró en el auditorio municipal de la casa de la cultura.

El domingo, 7 de septiembre, Monesterio acogerá una más que interesante corrida de rejones con la presencia de Leonardo Hernández, Andrés Romero y Sebastián Fernández. La cita está programada para las 18:30 horas, en la portátil de la localidad. Se lidiarán 6 novillos – toros, de la ganadería ‘Carriquiri’. Los organizadores mantienen los precios de entrada de años anteriores, con lo que los aficionados abonarán 31 €, en general; 29 €, para pensionistas y 20 €, para jóvenes de entre 6 y 18 años.

Para el viernes, 5 de septiembre, a la misma hora, se ha programado un Gran Prix, para las peñas locales, “un espectáculo totalmente renovado”, con la lidia de 2 vacas y precios de 2 €, general y 7 €, para niños de 7 a 14 años.

Leonardo Hernández durante la presentación del cartel / Rafa Molina

Muy ilusionado

Leonardo Hernández asegura que volver a Monesterio es mucho más que una fecha en el calendario. Su relación personal y la de toda su familia con esta localidad supone “algo muy especial que, me incentiva, me ilusiona y me produce unas sensaciones personales difícilmente explicables”. “Para mí es un privilegio y un honor, poder expresar mi forma de torear en este pueblo”, señaló el rejoneador que, acudió a la presentación del cartel taurino, acompañado de su padre, que tantas tardes de gloria consiguió en la plaza de la localidad en el que vivió buena parte de su vida.

El apoderado y empresario, Joaquín Domínguez, no escondió su satisfacción por regresar a Monesterio. Agradeció la “apuesta firme y decidida” del ayuntamiento por volver a confiar en su empresa y predijo que, “el esfuerzo económico” que realiza la institución municipal, “se ve recompensado con este gran cartel, digno de cualquier feria importante de España”.

20 años de alternativa

Fernando Masedo, recordó que el próximo año se cumplirá el 20 aniversario de alternativa del rejoneador Leonardo Hernández. El periodista dejó sobre la mesa la posibilidad de hacer “algo importante” en Monesterio para celebrar esta efeméride. La alcaldesa, Loli Vargas, recogió el guante, con lo que la feria taurina de 2026, podría ser el mejor escenario donde celebrar dos décadas de trayectoria de un rejoneador de ascendencia monesteriense, digno heredero de la singularidad torera de su padre.