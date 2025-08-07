Abierto el plazo de inscripciones para la disputa de la III Milla Urbana de Monesterio

Monesterio se prepara para celebrar una de las pruebas con más tradición y solera del calendario regional. Esta edición, que se disputará el próximo sábado, 23 de agosto, coincide con el 35º aniversario del Cross Popular de Monesterio, convertido en las últimas ediciones en Milla Urbana. Por sus características y cercanía geográfica con Andalucía y Portugal, la carrera ha contado desde sus orígenes, con grandísimos atletas. A ello se une, el empeño personal del entrenador, Juan Méndez y el apoyo de la institución municipal que, volverá a distinguir a los primeros clasificados de las categorías absolutas con Jamón de Monesterio.

Organizada por el ayuntamiento, la Diputación de Badajoz y la Federación Extremeña de Atletismo, la prueba forma parte de Circuito de Carreras Populares que, en su 5ª edición, recorre 13 pueblos de la provincia. Así, entre el pasado día 27 de abril, fecha de la primera carrera en Cabeza la Vaca y el 26 de octubre, que concluirá en Navalvillar de Pela, la prueba pasa por las localidades de Villar del Rey, Berlanga, Monesterio, Don Benito, Llerena, Mérida, Fregenal de la Sierra, Zafra, Olivenza, Cabeza del Buey y Fuente del Maestre.

Inscripciones

El plazo de inscripciones se encuentra abierto hasta el día 20 de agosto. Los interesados deberán registrarse a través de la web www.cronofinisher.com, haciendo constar nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nº de licencia federativa, DNI, nombre del club y localidad. Además, deberán reflejar la modalidad en la que participan, carrera, marcha, o ambas. Los locales, nacidos o empadronados en Monesterio, deberán hacer constar esta condición.

La prueba se disputará la tarde del sábado, 23 de agosto, en el circuito urbano diseñado en la zona de ‘El Llano’. Se iniciará a las 18:30 horas, con la carrera SUB8 y finalizará a las 20:00 horas, con la carrera de retacos. La Absoluta Femenina, comenzará a las 19:30 y la Absoluta Masculina, a las 19:40. Además, habrá exhibiciones de marcha atlética en diferentes categorías y Milla Popular Monesteriense, exclusiva para runners locales.

Premios y récord

Los 10 primeros clasificados en las carreras Absolutas Masculina y Femenina, se repartirán 860 € en metálico. Los ganadores recibirán paletilla ibérica. Habrá medallas para todos los retacos y trofeos para el resto de categorías, incluyendo a los atletas de mayor edad. Todos los participantes, excepto retacos, recibirán bolsa del corredor.

La organización entregará un premio de 50 € a quienes batan el récord de la prueba, que actualmente ostentan Jorge González Rivera, (00:04:30) y Carla Arce Pereira, (00:05:08).