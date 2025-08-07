Fregenal de la Sierra espera reunir a unos 1.000 visitantes este domingo en La Noche de las Perseidas

Fregenal de la Sierra (Badajoz) espera reunir este domingo, 10 de agosto, a un millar de asistentes para disfrutar de La Noche de las Perseidas, que se desarrollará desde el Santuario de la Virgen de los Remedios de 23.00 a 01.00 horas.

Durante el evento, los asistentes, además de ver la lluvia de estrellas, podrán contemplar los anillos de Saturno y la silueta de la Luna creciente.

La Noche de las Perseidas ha sido presentada este jueves en la Diputación de Badajoz por la diputada provincial Paqui Silva, la concejala de Turismo de Fregenal de la Sierra, Mercedes Linares, y la representante del Complejo Astroturístico Entre Encinas y Estrellas, Uxue Fabo.

Durante su intervención, Silva ha señalado que se trata de un espectáculo "único y especial" y ha indicado que la región se está convirtiendo en una "autentica potencia" en el astroturismo, que no deja de tener adeptos. "De esta manera, estamos consiguiendo sumar un nuevo atractivo a nuestras preciosas provincias", ha dicho, algo que se hace de una manera "sostenible y sin perder la identidad de la región".

Asimismo, ha indicado que la Diputación de Badajoz está muy comprometida con el astroturismo y las oportunidades que pueda traer para la región. En este sentido, Silva se ha referido al Centro de Promoción y Protección del Cielo Nocturno, ubicado en la finca La Cocosa, y que cuenta con una programación amplia de observaciones y explicaciones de astrónomos.

En este punto, ha apuntado que el próximo 14 de agosto los participantes durante el día podrán ver el sol y el planeta Mercurio, mientras que por la noche observarán la lluvia de perseidas.

Una de las actividades más especiales

Por su parte, la concejala de Turismo de Fregenal de la Sierra, Mercedes Linares, se ha referido a La Noche de las Perseidas como una de las actividades culturales, científicas y turísticas "más especiales" del verano en la localidad.

Un evento de referencia, ha dicho, no solo en Extremadura, sino para los visitantes de fuera de la región. "Y es que estamos hablando de una experiencia que une divulgación científica, respeto por el entorno, espiritualidad, cultura y convivencia ciudadana", ha remarcado.

De igual forma, la edil ha añadido que una actividad que comenzó como una propuesta para disfrutar del cielo en comunidad es "hoy una experiencia astronómica y turística, que reúne cada año a más de 1.000 asistentes", unas cifras que respaldan su "crecimiento y consolidación".

Por eso, una edición más, Fregenal ha renovado su compromiso con el astroturismo de "calidad", ya que Extremadura cuenta con recursos naturales que se deben "proteger y cuidar" para que se siga teniendo un entorno paisajístico "único", que sitúa a Extremadura entre los destinos preferidos para la observación astronómica.

En este punto, Linares ha destacado el papel del Complejo Astroturístico Entre Encinas y Estrellas, ya que es considerado el "mayor" hosting privado de telescopios de Europa, a través del cual permite a científicos y universidades observar el universo desde la región.

Finalmente, la representante del Complejo Astroturístico Entre Encinas y Estrellas, Uxue Fabo, ha explicado que a las 23.00 horas los participantes podrán divisar la lluvia de estrellas y otros cuerpos celestes amenizado con explicaciones divulgativas por parte de expertos en la materia.

Finalmente, desde la organización han apuntado que es conveniente que los asistentes lleguen antes de las 23.00 horas y acudan con sillas y mantas para una mayor comodidad durante la observación.