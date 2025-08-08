El alcalde de Alburquerque llama a la calma tras el robo de diez armas de la Policía Local

El alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez, ha pedido tranquilidad a la población y ha asegurado que se han cumplido todos los protocolos de seguridad tras el robo de diez armas cortas reglamentarias en las dependencias de la Policía Local en el consistorio, a su juicio, obra de "profesionales".

Gutiérrez ha explicado que el asalto se produjo en la madrugada del 7 de agosto, cuando personas aún sin identificar forzaron la puerta trasera del edificio consistorial, accedieron directamente al armero —una caja fuerte empotrada con doble sistema de seguridad — y sustrajeron las armas sin causar otros desperfectos.

"Quiero dejar patente que el ayuntamiento ha cumplido rigurosamente la normativa sobre depósito y custodia de armas de fuego", ha subrayado el regidor, para añadir que nada más conocerse el robo, se denunció ante la Guardia Civil y se entregó toda la documentación, grabaciones y registros que pudieran ser útiles para la investigación.

El alcalde ha confirmado que se está reforzando de forma preventiva la seguridad interna y que la Guardia Civil, la Policía Judicial y la Policía Científica trabajan "codo con codo" con el ayuntamiento.

También ha expresado su confianza en que las armas ya se encuentren lejos de la localidad e incluso fuera de España, destinadas al mercado negro, y no supongan una amenaza directa para la población.

Con información sobre cómo acceder a ellas

En su opinión, el robo fue obra de "profesionales" con información muy precisa sobre la ubicación de las armas y la forma de acceder a ellas.

"La operación se hizo en pocos minutos. Venían a por algo muy concreto", ha agregado. Gutiérrez ha evitado "dar bombo" al caso para no generar alarma social y ha defendido que Alburquerque sigue siendo un pueblo seguro.

"Tenemos vigilancia nocturna todos los días, algo de lo que no pueden presumir muchos municipios de la comarca", ha recalcado, a la vez que ha recordado que además del único agente de Policía Local en activo, el municipio cuenta con un cuerpo de vigilantes y alguaciles que realizan rondas diarias.

Finalmente, el primer edil de Alburquerque ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, invitando a comunicar cualquier información, "por mínima que sea", de forma confidencial a la Guardia Civil, y ha reiterado el compromiso del consistorio con la seguridad pública y con mantener informados a los vecinos por vías oficiales.