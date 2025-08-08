Salud
El Ayuntamiento de Olivenza lamenta las "deficiencias" del centro de salud y critica la falta de respuesta del SES
La falta de aires acondicionados y el fallo de la máquina de Rayos X hace que haya que derivar a algunos pacientes a Alconchel
El Ayuntamiento de Olivenza ha mostrado su "profunda preocupación" ante el "evidente deterioro" que sufre el centro de salud de la localidad, con "graves deficiencias estructurales y asistenciales" que están afectando a la "calidad" del servicio sanitario que se presta a más de 12.000 vecinos del municipio y sus pedanías.
Una de las situaciones "más urgentes", según el consistorio, es la ausencia de aire acondicionado en la sala de rehabilitación y en algunas áreas de atención a mujeres embarazadas.
"Una carencia que afecta seriamente al bienestar de pacientes y profesionales, especialmente durante las intensas últimas olas de calor. Se trata de una condición inadmisible en cualquier centro sanitario y que requiere una intervención inmediata", ha señalado el Ayuntamiento de Olivenza en nota de prensa.
A este problema, ha apuntado, se suma una nueva avería de la máquina de rayos X, que "ya estuvo fuera de servicio durante meses y ha vuelto a estropearse", dejando nuevamente sin este "servicio esencial" al centro de salud y sin que el Servicio Extremeño de Salud (SES) "haya ofrecido una solución ni una previsión concreta de reparación".
Esta situación obliga a derivar a los pacientes a otros municipios, como Alconchel, con las consiguientes "molestias y retrasos" en la realización de pruebas diagnósticas básicas, ha criticado el consistorio.
También, ha asegurado, se vienen registrando "importantes demoras" en la atención médica, con esperas que pueden "superar los 15 días" para una cita con los facultativos de Atención Primaria, lo que "dificulta el seguimiento adecuado de tratamientos".
"Estas carencias, lejos de ser coyunturales, responden a una acumulación de desatención y falta de inversión por parte de la Junta de Extremadura y el SES, que ponen en jaque la atención sanitaria básica en Olivenza", ha aseverado el ayuntamiento.
En esta línea, el alcalde, Manuel J. González Andrade, ha considerado que los vecinos de Olivenza "no pueden seguir viendo cómo se deteriora un servicio esencial sin que se dé una respuesta clara y eficaz", al tiempo que ha recalcado que es "urgente actuar" porque la salud "no puede esperar".
"El consistorio exige a la Junta de Extremadura y al Servicio Extremeño de Salud que actúen de inmediato para subsanar estas deficiencias y garanticen un servicio sanitario digno, eficaz y acorde a las necesidades de la población oliventina", ha recalcado.
- La tienda Normal en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Badajoz reanuda la construcción de activos del 'banco malo' después de 17 años
- El hotel Lisboa de Badajoz recibe 3,2 millones de euros de subvención de los incentivos regionales
- El Ayuntamiento de Badajoz moviliza más de 7 millones de euros para invertir en la ciudad y las pedanías
- Roban en un bar de Badajoz y se llevan la caja: los dueños se cruzaron con el ladrón
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana realiza una segunda prueba para determinar la presencia de cianobaterias en el Guadiana a su paso por Badajoz
- Gragera se compromete a solucionar parte de las quejas de los vecinos del Corazón de Jesús de Badajoz
- ¿Quién fue Melchor de Évora y por qué tiene una calle en Badajoz?