Herida grave una niña de 4 años en un choque entre dos vehículos en la provincia de Badajoz

Una niña de 4 años ha resultado herida grave en un choque entre dos vehículos registrado en la madrugada de este sábado, 9 de agosto. En concreto, el accidente ha ocurrido en el kilómetro 18 de ka carretera Ex-342, a la altura de Puebla del Prior, en la provincia de Badajoz, según ha informado el 112 de Extremadura. Se trata de una vía que une Ribera del Fresno y Hornachos.

A consecuencia de la colisión, la menor ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribera del Fresno y una patrulla de la Guardia Civil.

Por el momento se desconocen más datos del resto de ocupantes de los turismos.