Accidente deportivo
Heridos dos ciclistas tras chocar entre ellos en Alange
Ambos varones se encuentran hospitalizados en el Hospital de Mérida
Dos ciclistas de 35 y 46 años han resultado heridos de carácter grave y 'menos grave', respectivamente, tras colisionar entre ellos mientras realizaban una ruta en grupo a la altura de la localidad pacense de Alange.
El accidente deportivo ha sido registrado a las 9.15 horas de este sábado, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le informaba de la referida colisión en el kilómetro 10,900 de la BA-089.
Hasta el lugar de los hechos, desde donde ambos varones han sido trasladados al Hospital de Mérida, se ha desplazado el punto de atención continuada de la Zarza, una unidad medicalizada y otra de soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.
