Monesterio busca al mejor cortador de jamón ibérico

Con ligeros cambios en la organización, pero, manteniendo la esencia de un certamen, valorado por los poseedores del Cuchillo Jamonero de Oro, como el auténtico campeonato nacional de corte de jamón, Monesterio se dispone a celebrar la vigesimoquinta edición de su Concurso de Cortadores de Jamón, que se celebrará el próximo sábado, 23 de agosto, a partir de las 22:00 horas, en el incomparable marco de su Plaza del Pueblo.

La actividad, diseñada como uno de los elementos clave en la celebración del Día del Jamón de Monesterio, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, volverá a reunir a media docena de maestros cortadores, seleccionados por currículum, con el objetivo de conseguir al “cortador más completo” del país. Así lo manifestó el vicepresidente de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, y director del concurso de Monesterio, (nueva figura establecida por la organización), Juan José Masa, en la presentación oficial del certamen.

Seleccionados

Tras el cierre de inscripciones, que tuvo lugar el pasado día 1 de agosto, la organización, ha hecho pública la relación de los 6 concursantes que competirán por el acreditado Cuchillo Jamonero de Oro. Estos son sus nombres y una breve descripción de sus currículos:

Daniel Acedo Cruz, de la localidad pacense de Almendralejo, gerente de la empresa ‘Jamón Exclusive S.L.’, llega al concurso de Monesterio tras conseguir el segundo puesto en el Campeonato de España ANCJ 2025 y su clasificación para el mismo campeonato del año que viene, tras obtener el primer premio en el concurso clasificatorio celebrado en la ciudad de Ronda.

Víctor Fernández Hervás, de Guillena, (Sevilla), cortador profesional autónomo, que el año pasado quedó a las puertas de conseguir el Cuchillo de Oro, --se llevó la plata--, regresará a este certamen avalado por un exitoso currículo entre cuyos premios destacan, el Campeonato de Andalucía 2024 o el primer premio del concurso, Sierra de Aroche 2023.

Vicente García Ortega, de Lucena del Puerto, (Huelva), cortador autónomo, se presenta, arrastra tras de sí, una amplia trayectoria profesional y medio centenar de premios en diferentes certámenes nacionales.

Francisco Javier García Pérez, de Aracena, (Huelva), es cortador profesional de jamón por cuenta ajena y operario de salazones y mantenimiento de jamones y paletas. Entre otros premios, posee el segundo puesto en el Concurso Nacional de Cortadores de Aracena 2024.

Pedro Ortega Viñas, de Arroyo de la Encomienda, (Valladolid), organizador de eventos y cortador profesional, se presenta en Monesterio tras conseguir el primer puesto en el concurso de Utiel, 2º en Talavera de la Reina, 2º en Sariegos (León) y 2º en el certamen Creativo Sabor de Málaga.

Desiderio Sebastián Barquero, de Almendral, Badajoz, además de cortador, imparte cursos y masterclass por todo el mundo. Consiguió el Cuchillo Jamonero de Oro de Monesterio en el año 2022 y, entre otros premios, es poseedor del Campeonato de España de Corte de Jamón, celebrado en Guijuelo, en el año 2023.

Solo uno de ellos será ungido con el Cuchillo Jamonero de Oro, y entrará a formar parte del selecto grupo de los mejores cortadores del país.