Elena Barragán Cardoso pregonera de la Feria del Emigrante de Monesterio

Emigrante en Madrid desde su juventud y muy orgullosa de sentirse monesteriense y miembro de una conocidísima saga familiar, (la del Bar El Túnel), Elena Barragán Cardoso será la encargada de pregonar la Feria del Emigrante de Monesterio. El acto tendrá lugar el viernes, día 15, a partir de las 22:30 horas, en la Plaza del Pueblo.

El ayuntamiento, en colaboración con la Hermandad de la Virgen de Tentudía, la Asociación de Pensionistas y la Diputación Provincial de Badajoz, ha preparado un extenso programa de actividades que, se abrirá la noche del miércoles, día 13. A partir de las 10 de la noche, la Plaza del Donante, acogerá la tradicional verbena de la Asociación de Pensionistas, abierta al público en general, previa a la celebración de la comida de hermandad, que se celebrará el sábado, día 16 en los salones del Restaurante Mallorca y reunirá a casi 400 pensionistas. Antes del almuerzo se rendirá homenaje a la socia más veterana, en esta ocasión, Sabina Vasco Calderón.

Actos religiosos

Los días, 14 y 15, se desarrollará el programa de actos religiosos organizado por la Hermandad de la Virgen de Tentudía. El jueves, tras la Misa del Costalero, en la Plaza de la Ermita, se celebrará la III Velada de la Virgen de Tentudía, con música en directo y barra solidaria.

El viernes, tras la misa, programada para las 19:30 horas, la imagen de la Virgen saldrá en procesión. Con salida desde la ermita, la Patrona recorrerá las calles Ramón y Cajal, Eduardo Naranjo, Tentudía, Paseo de Extremadura y Primero de Mayo, para regresar a su templo.

Los actos institucionales se celebrarán en el escenario de la Plaza del Pueblo. Así, el viernes, día 15, tras el pregón inaugural, tendrá lugar la actuación del grupo Aulaga Folk, una veterana agrupación musical nacida en el Valle del Ambroz, en 1999, que ofrecerá un rico repertorio a través de una propuesta musical que fusiona elementos tradicionales del folclore extremeño con otras influencias y sonidos celtas, sinfónicos o portugueses.

Oficios artesanos

El sábado, día 16, la popular ‘Rambla’ del Paseo de Extremadura, acogerá, a partir de las 18:00 horas, una actividad, organizada por la Diputación Provincial de Badajoz y la Asociación Extremeña de Artesanía. El ‘Festival de los Oficios’, que así es como se denomina, tendrá su primera parada en Monesterio, con talleres participativos, en los que, de la mano de maestros y maestras de la artesanía, se realizarán talleres de estampación de camisetas, monederos de piel, mosaicos en vidrio o, iniciación a la alfarería. Las personas interesadas deben inscribirse en la casa de la cultura, hasta el día 14 de agosto.

Esa misma noche, en la Plaza de Triana, habrá actuación musical con la actuación del grupo ‘Alpha Rock’. El programa oficial de actos concluirá el domingo, día 17, en la Plaza del Pueblo, donde, a partir de las 22:00 horas, se rendirá tributo a las copleras, Rocío Jurado e Isabel Pantoja.