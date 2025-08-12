La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Montijo por un robo en una vivienda de la localidad

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a un hombre y una mujer vecinos de Montijo por el robo perpetrado en el interior de una vivienda deshabitada de esta localidad.

Los agentes tuvieron conocimiento del robo la semana pasada en el que los autores aprovecharon la ausencia de sus propietarios, para fracturar la puerta de acceso y adentrarse en la misma, consiguiendo apoderarse de todo el mobiliario, electrodomésticos y otros enseres de valor.

De los datos aportados por denunciante, testigos y de las gestiones practicadas por los agentes en el transcurso de la investigación, se pudo saber que los bienes sustraídos se estarían vendiendo online en una conocida plataforma de compra-venta de productos de segunda mano.

Con los indicios obtenidos y análisis del perfil de la cuenta utilizada para la venta de los efectos, pudieron implicar en la acción ilícita a un hombre con numerosos antecedentes por robos similares, y una mujer, ambos vecinos de la localidad.

Una vez localizados, se les intervino en su domicilio una cocina de gas sustraída en la propiedad del denunciante. Con las pruebas incriminatorias, a los dos se le instruyeron diligencias como investigados por el robo en el interior de este inmueble.

También en Torremayor

Por otro lado, la Guardia Civil también investiga a un vecino de la localidad cordobesa de Pozoblanco por el robo en otra vivienda de Torremayor del que tenía conocimiento desde el pasado mes de abril.

El autor también aprovechó la ausencia de sus propietarios y tras fracturar las puertas de acceso, se adentró en su interior para apoderarse de una mula mecánica y electrodomésticos. De la inspección técnico ocular realizada, huellas e indicios obtenidos se pudo implicar en los hechos a un vecino del municipio cordobés de Pozoblanco con un amplio historial delictivo, a quien se pudo localizar a últimos del pasado mes de julio, instruyéndole diligencias por los hechos, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Montijo.