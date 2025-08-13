Últimos días para inscribirse en el Festival de los Oficios Artesanos de Monesterio

Monesterio será la primera población de la provincia en acoger el Festival de los Oficios, una iniciativa de la Diputación Provincial de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo y la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía, (ARTESANEX), que, hasta el día 20 de septiembre, recorrerá las localidades de Monesterio, Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros y Puebla de la Calzada.

La iniciativa, explican desde Diputación, se materializa, mediante una subvención provincial, de 108.000 €, que “garantiza el mantenimiento de la Red de Centros Artesanos que ARTESANEX tiene ubicados en Badajoz, Llerena y Villafranca de los Barros” y que, este año, permitirá la “celebración de estos eventos que nacen con el propósito de impulsar el sector”.

Con estos talleres, “la ciudadanía podrá participar en diferentes actividades”, que se ubicarán en la denominada, ‘Plaza de los Artesanos’, diseñada como un lugar de “encuentro entre público y artesanos”, compuesta por una zona de exposición y venta de productos artesanos y espacios para demostraciones de artesanía en vivo. Además, se impartirán “clases magistrales”, dirigidas por diferentes artesanos y artesanas, que explicarán el proceso de confección de dada obra. También se han programado talleres participativos gratuitos, en los que el público podrá realizar piezas artesanales e interactuar con los maestros artesanos

En La Rambla

En Monesterio, dentro de la programación oficial de la Feria del Emigrante, la actividad se desarrollará en ‘La Rambla’, del Paseo de Extremadura, a partir de las 18:00 horas.

La programación de actividades comenzará con la apertura del espacio de venta y exposición. Los talleres participativos comenzarán a partir de las 18:30. El primero, para la realización de monederos de piel, estará impartido por María dolores Delgado Sayago. Inés Fernández Moreno será la encargada de introducir a los asistentes en la realización de tazas con la técnica del ‘pellizco’.

A partir de las 20:15 horas, Peter Thomas Kamplf, ofrecerá un taller para la realización de un pequeño mosaico en vidrio y Victoria Flores Torres, dará las pautas para la creación de marca páginas ‘Boro’. Los talleres finalizarán a partir de las 22:00 horas, con la presencia de los artesanos Florentino Martín, (iniciación a la alfarería) y Francisca Durán Benavente, (Cariocas Artesanales).

La clausura del Festival de los Oficios está prevista para las 23:30 horas, con un master class, impartido por Isabel Álvarez Luengo, sobre estampación botánica en prendas”.

Inscripciones

La actividad está abierta a todos los públicos, con lo que, quienes tengan más de 7 años, pueden inscribirse en las instalaciones de la casa de la cultura, hasta el 14 de agosto. También pueden hacerlo telefónicamente, a través del número 685 399 246. Todas las actividades son gratuitas.

Con esta actividad, remarca la Institución Provincial, se pretende demostrar el “firme apoyo con la artesanía”, ensalzando el “compromiso con la dinamización de la economía local, empleo de calidad y la lucha contra la despoblación en las zonas rurales”.