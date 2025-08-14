Extremadura, en llamas
Activado el nivel 1 por un incendio en Llerena (Badajoz)
En la zona están interviniendo los servicios de emergencia
Marta Gallego
Badajoz
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado a las 11.50 horas de este jueves, 14 de agosto, el nivel 1 por un fuego en el término municipal de Llerena (Badajoz).
En la zona intervienen tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un Agente del Medio Natural y bomberos de Diputación de Badajoz, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
