PACMA insta al Ayuntamiento de Azuaga a personarse en la causa por la muerte de 32 perros

Seis días después, todavía hay silencio. Ya ha pasado casi una semana desde que la Guardia Civil informara sobre el hallazgo de los cadáveres de 32 perros en una finca de Azuaga, y el ayuntamiento todavía no se ha pronunciado.

El Partido Animalista pide que el consistorio se persone como acusación particular en la causa judicial abierta contra el propietario de los animales, un cazador conocido en la zona como 'El Patilla'. Hasta ahora, el hombre continúa en libertad mientras las diligencias, ya cerradas por la Guardia Civil, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente.

La organización recalca que no se trata de un simple abandono: los animales murieron tras meses de inanición en condiciones deplorables. Las imágenes cedidas por la Guardia Civil muestran una escena dantesca: decenas de cadáveres con el pelaje pegado a los huesos y en descomposición. Canes que intentaron subsistir alimentándose de otros fallecidos. Algunos sueltos, otros encadenados, pero todos en condiciones nefastas.

PACMA teme que la causa se tramite como un delito menor de abandono animal, en lugar de maltrato continuado, lo que implicaría penas mucho más leves. El Código Penal establece que el maltrato con resultado de muerte puede acarrear de seis a dieciocho meses de prisión por animal, mientras que el abandono suele sancionarse con multas o penas inferiores.

"Es un acto de extrema crueldad. El sufrimiento que han padecido estos animales es insoportable de imaginar. Las administraciones tienen el deber de prevenir, vigilar y actuar para proteger a todos los perros de rehala al igual que a los demás", expresa Javier Luna, presidente nacional del Partido Animalista. La formación pide que la calificación penal refleje la gravedad de los hechos y reclama medidas urgentes para proteger a otros animales en rehalas.

Reunión urgente con la Guardia Civil

Además de la vía judicial, PACMA insta al Ayuntamiento a cumplir con sus competencias. Según la Ley 5/2002 de Protección de los Animales en Extremadura, las administraciones locales deben inspeccionar regularmente las instalaciones donde se alojan perros de caza y garantizar su bienestar, asegurando agua, comida y condiciones higiénicas adecuadas. “Un ayuntamiento tiene responsabilidades legales y debe actuar”, insiste PACMA, que demanda inspecciones periódicas y una condena pública de los hechos.

Para reforzar su petición, el partido ha solicitado también una reunión urgente con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con el fin de establecer medidas que frenen el maltrato en rehalas. Según la organización, la exclusión de estos animales de la Ley estatal de Protección Animal de 2023 los deja en una situación de “extrema vulnerabilidad”.