La monesteriense Elena Barragán evidencia los retos de la mujer emigrante

“Mi primera impresión al llegar a Madrid fue horrible. No me gustó nada. Todo era demasiado grande, demasiado rápido. Yo pensé: aquí no aguanto ni cuatro días. Si alguien, en aquel momento me dice que iba a quedarme para toda la vida, no me lo hubiera creído”. Elena Barragán Cardoso relataba de esta forma sus primeros días fuera de su pueblo natal.

En su discurso, la pregonera de la Feria del Emigrante de Monesterio evidenció los retos de la mujer emigrante. Su padre se mostró reacio a su partida. Su madre, la alentó a descubrir su sueño. Quería probar cosas nuevas. Su idea, como la de casi todos lo que marchan de su pueblo, era, realizarse profesionalmente, vivir nuevas experiencias y regresar a casa. Se estableció en Madrid, contrajo matrimonio y creó una hermosa familia. Allí sigue residiendo. Siempre ha tenido la necesidad de regresar a sus raíces. Es más, Elena no se siente emigrante. Se siente como una más en su pueblo.

Miembro de una conocidísima saga familiar, la del Bar el Túnel, Elena Barragán ofreció un pregón muy cercano. La sencillez y emotividad de su discurso caló entre el público asistente. Sus recuerdos de infancia y juventud en el negocio familiar y con sus amigas, su predisposición por descubrir nuevos horizontes y, una vez establecida en la capital, hacer realidad el sueño de tener segunda residencia en su pueblo natal, forman parte de lo que “el destino tenía guardado para mí”. “Monesterio siempre ha sido mi refugio, mi raíz…y, he inculcado a mis hijas y nieta el amor por esta tierra”, detalló en su intervención.

Intervención de la alcaldesa durante el acto institucional / Rafa Molina

Discurso institucional

La actividad institucional que, se celebró en el escenario instalado en la Plaza del Pueblo contó con la presencia de buena parte del equipo de gobierno municipal y su alcaldesa. Loli Vargas se dirigió a vecinos y visitantes en un discurso en el que quiso invitar al recuerdo: “Valoremos y homenajeemos a todos aquellos hombres y mujeres que, en un momento determinado tuvieron que dejar Monesterio y Extremadura en busca de nuevas oportunidades”.

“La figura del emigrante es un ejemplo de valentía y sacrificio, pero, también de esperanza” expresó la alcaldesa. “Persona que, con el corazón dividido entre lo que vio nacer y el destino que les ofrecía un futuro mejor, emprendieron un camino difícil, a la vez que necesario para ellos y para sus familias”.

También se refirió la alcaldesa al movimiento migratorio actual, “con matices diferentes”, consideró Loli Vargas. “Hoy, quizá nos toca estar del otro lado. De ahí que no debamos olvidar de donde venimos, ni quienes somos”.

La velada finalizó con la actuación de uno de los grupos más emblemáticos de la música extremeña. En su 25 aniversario, la gira de conciertos de ‘Aulaga Folk’ recaló en Monesterio, para celebrar las raíces de la cultura y la música extremeña.