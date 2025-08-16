La Virgen de Tentudía recorre las calles de Monesterio en su fiesta patronal

Monesterio celebró con repicar de campanas, vítores y aplausos la salida de su ermita, de la imagen de la Virgen de Tentudía. Como cada 15 de agosto, tras la misa, la Patrona de Monesterio recorrió las calles de la localidad en una solemne y muy participativa procesión. La festividad de la Asunción llenó de devoción, colorido y música un itinerario repleto de vecinos, emigrantes y visitantes, fieles a una multitudinaria celebración, marcada en el calendario como una de las principales actividades religiosas del municipio.

Portada por una cuadrilla de 60 costaleros, a los que este año se han incorporado una docena de costaleros cadetes, la imagen de la Patrona, acompañada por la banda de música de El Real de la Jara, desarrolló un recorrido de 2 horas de duración. Especialmente emotiva resultó la interpretación musical de la Salve Patrona en el interior del templo.

Como novedad, tras la homilía de la misa del día 14, la Hermandad ofreció por vez primera un Pregón a la Virgen, que corrió a cargo de Victoriano Corchuelo, residente en Valencia, pero, muy ligado con la Parroquia de la localidad. Durante la celebración eucarística, el coro parroquial estrenó un tema musical dedicado al costalero.

Para la ocasión, las andas de la Virgen lucieron engalanadas entre rosas color salmón y liliums anaranjados. La Hermandad eligió un manto dorado, falda blanca, con pedrería y corpiño con volantes. Balcones y ventanas relumbraron con la colocación de estandartes con la imagen de la Patrona y, como acto de cortesía y acercamiento de la Patrona con su pueblo, la Hermandad cedió las varas de apoyo a un grupo de jóvenes de la localidad.

III Velá de la Viren de Tentudía en la Plaza de la Ermita / Rafa Molina

Velá de la Virgen

La jornada previa, tras la Misa del Costalero, la Hermandad de la Virgen de Tentudía organizó la III Velá de la Virgen en la Plaza de la Ermita. Centenares de personas acudieron a esta cita que, pese a su corta trayectoria, se ha convertido en uno de los eventos más esperados del mes de agosto. Con música en directo y barra solidaria, con la que recaudar fondos para el mantenimiento del patrimonio de la Hermandad, la actividad se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

La próxima actividad está programada para el día 8 de septiembre. Según adelanta la Hermandad, el programa de actos se iniciará con una misa, a las 10:00 de la mañana, en la ermita. A continuación, la imagen de la Virgen de Tentudía volverá a recorrer las calles de Monesterio, con visita a la Parroquia. Acompañada por caballistas de la peña ‘El Estribo’ y al son de tamboril, la Patrona será festejada con una ofrenda floral en la Plaza del Pueblo. Previamente a esta celebración, la ermita acogerá en misa vespertina el novenario preparatorio para esta fiesta mariana.