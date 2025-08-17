En los salones del Restaurante Mallorca

Los pensionistas de Monesterio rinden homenaje a Sabina Vasco Calderón que es su socia más veterana

Sabina, de 92 años, lleva 33 años como socia de este colectivo

La actividad se celebró en una comida de hermandad a la que asistieron 400 personas

Homenaje a la socia más veterana del colectivo de pensionistas de Monesterio

Homenaje a la socia más veterana del colectivo de pensionistas de Monesterio / Rafa Molina

Rafael Molina

Monesterio

 Sabina Vasco Calderón, la más veterana entre los socios y socias de la Asociación de Pensionistas de Monesterio, recibió el homenaje anual, en el tradicional almuerzo de agosto, que se celebró en los salones del Restaurante Mallorca de Monesterio, el pasado sábado, día 16. Feliz y emocionada, acompañada de su familia, Sabina, de 92 años, recibió esta consideración por parte de sus compañeras y compañeros de asociación, tras 33 años ininterrumpidos formando parte de este colectivo.

“Sabina Vasco representa la inspiración y la trayectoria de esta asociación. Ella forma parte de los orígenes de este colectivo”, expresó la responsable del Área Social del ayuntamiento, María Fernanda Díaz Barriga que, acudió acompañada por el concejal de Turismo e Industria, Guillermo Robledo.

La asociación reservó mesa para Sabina y su familia

La asociación reservó mesa para Sabina y su familia / Rafa Molina

Su perseverancia, como la de otras muchas socias y socios, personifica el camino recorrido. La asociación se renueva. “Aquí somos todos muy jóvenes”, dijo la presidenta, Cruz Bayón, encargada de dar la bienvenida a los asistentes. María Isabel Sanz, directiva de la asociación, fue la encargada de presentar este emotivo acto. Sabina, acompañada por sus hijas e hijos, agradeció este reconocimiento. La homenajeada recibió una placa conmemorativa y un ramo de flores.

Sabida rodeada de sus hijos e hijas durante el acto de reconocimiento

Sabida rodeada de sus hijos e hijas durante el acto de reconocimiento / Rafa Molina

Comida de hermandad

 La comida de hermandad de la asociación de pensionistas de Monesterio representa uno de los eventos más multitudinarios de cuantos organiza el colectivo. Son muchos los socios y socias que, con raíces monesterienses y residentes en cualquier punto del país, cada verano regresan a su pueblo haciendo coincidir su visita con esta actividad. Este año, la participación superó los 400 comensales.

El almuerzo contó con más de 400 comensales

El almuerzo contó con más de 400 comensales / Rafa Molina

La cita viene precedida de una verbena popular, organizada por el ayuntamiento que, habitualmente suele celebrarse la jornada previa al almuerzo. Este año, por coincidir con la celebración de la Feria del Emigrante, la verbena, abrió la programación oficial de estas fiestas y se adelantó al miércoles, día 13.

Música en directo, en la Plaza del Donante, (anexa a la sede de la asociación de mayores), barra en la calle con precios populares y un ambiente festivo y comunitario que atrajo a centenares de personas para disfrutar de la velada.

