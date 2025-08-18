En La Rambla del Paseo de Extremadura durante la Feria del Emigrante
Esencia artesana: Monesterio inauguró el Festival de los Oficios de la Provincia de Badajoz
Organizado por la Diputación Provincial y la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía
Niños, jóvenes y mayores participaron en una experiencia única e irrepetible. Una oportunidad para conocer y vivir los oficios artesanos, a través de una interesantísima propuesta de la Diputación Provincial de Badajoz y la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía, (Artesanex). Monesterio inauguró el ‘Festival de los Oficios Artesanos de la Provincia de Badajoz’, que, hasta el día 20 de septiembre, también visitará las localidades de Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros y Puebla de la Calzada.
En colaboración con el ayuntamiento y la Universidad Popular, la cita se incluyó en la programación oficial de la Feria del Emigrante. En concreto, el sábado, 16 de agosto, la popular Rambla del Paseo de Extremadura, fue el mejor escenario para que, a través de talleres participativos, máster class y stands de exposición y venta, monesterienses y visitantes pudieran descubrir los valores que representa la artesanía en la provincia de Badajoz.
Talento artesano
Durante más de 5 horas, la Rambla se transformó en la ‘Plaza de los Artesanos’. Un lugar de encuentro entre el público y productores, a través de 12 stands para la exposición y venta de productos artesanos y espacios habilitados para demostraciones y talleres de artesanía en vivo.
Los talleres resultaron muy participativos. Previamente, se abrieron plazos de inscripción en la casa de la cultura. Los asistentes conocieron técnicas para la confección de monederos en piel, a través de las explicaciones de la artesana, María Dolores Delgado. Bajo las directrices de Inés Fernández y Florentino martín, se adentraron en la denominada ‘técnica del pellizco’ e iniciación a la alfarería. Cariocas artesanales, con Francisca Durán; marcapáginas boro, a cargo de Victoria Flores y mosaicos en vidrio, con la colaboración de Peter Thomas, llenaron de público y actividad los espacios reservados para la realización de talleres.
Entre las 21:00 y las 23.00 horas, los asistentes pudieron conocer la técnica de estampación botánica en prendas, a través de un máster class, dirigido por la artesana, Isabel Álvarez Luengo.
Impulso al sector
Los asistentes pudieron apreciar y valorar la riqueza cultural de la provincia de Badajoz, representada por este grupo de artesanos, con el objetivo de dinamizar e impulsar el sector. La actividad puso en valor los conocimientos de quienes se dedican a estos oficios, a través de las obras presentadas, ejemplos de identidad y memoria colectiva.
El Festival de los Oficios Artesanos supuso también un aliciente más para animar a la ciudadanía a disfrutar de actividades al aire libre a través de una actividad que contribuye a la sostenibilidad, promoviendo el uso de productos fabricados a mano con técnicas tradicionales y frecuentemente, con materiales naturales.
