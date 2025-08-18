XIV Feria Comarcal del Huerto de Tentudía
Frutas y verduras ecológicas de temporada en la Feria del Huerto de Tentudía en Monesterio
La actividad se celebrará el sábado, día 23 de agosto, en La Rambla del Paseo de Extremadura. La organización invita a los hortelanos y artesanos de la comarca
Catas, concursos, intercambios de semillas y degustación gastronómica entre las 10:00 y las 14:30 horas
La asociación Ecologistas en Acción – Cúriga Monesterio, organiza un verano más su Feria Comarcal del Huerto, que en esta edición se celebrará el sábado, día 23 de agosto, entre las 10:00 y las 14:30 horas, en La Rambla del Paseo de Extremadura.
La feria, que llega a su decimocuarta edición, volverá a contar con productores locales de distintos municipios de la comarca de Tentudía. Los visitantes podrán adquirir frutas y verduras ecológicas, de temporada. Además de productos de la huerta, se podrán comprar vinos y aceites de la comarca, quesos artesanos, dulces tradicionales, semillas, plantas medicinales, e incluso productos de artesanía.
Llamamiento
Desde la organización, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento y casi una veintena de empresas locales, se ha lanzado un llamamiento para que, los hortelanos y artesanos de la comarca de Tentudía, acudan a esta cita y monten su puesto, de forma totalmente gratuita.
Para participar deben contactar previamente con la organización, a través de los teléfonos 686 46 35 70 o 655 84 99 23. También pueden hacerlo contactando con cualquier miembro directivo de la asociación organizadora.
Además del mercado campesino, quienes se acerquen a la Feria Comarcal del Huerto de Tentudía, podrán participar en catas de distintas variedades de tomates y aceites de la comarca. Quienes monten puesto tendrán la oportunidad de acceder a los tradicionales premios al tomate más gordo de la comarca, mejores sopones, hortalizas más singulares o mejor puesto.
A partir de las 12:30 horas, habrá un espacio reservado para el intercambio de semillas y se procederá a la apertura de talleres infantiles y exposiciones.
Degustación gastronómica
Paralelamente, en colaboración con los establecimientos, Bar El Cono, Bar La Ponderosa, Restaurante Puerta del Sol, Horno Monesterio y Supermercado Trompeta, se ofrecerán degustaciones gastronómicas elaboradas con los productos propios y típicos de las huertas de Tentudía.
La organización espera una jornada muy participativa, ideada con el objetivo de potenciar la economía de los pueblos de Tentudía, poniendo en valor el comercio de cercanía, a través de la venta de productos sostenibles y saludables.
