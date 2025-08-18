Suceso
Muere un vecino de Villar del Rey (Badajoz) al salirse con su coche en la Ex-214
El conductor, de 54 años, se salió de la vía cuando regresaba de Alburquerque a su localidad
Un vecino de 54 años de la localidad pacense de Villar del Rey perdió la vida este domingo por la noche un accidente de tráfico en la Ex-214, la carretera que une esta localidad con la de Alburquerque.
El conductor, por motivos que se investigan, perdió el control del vehículo y se salió de la vía a la altura del kilómetro 58, cuando regresaba desde este último municipio al suyo sobre las nueve de la noche.
A causa de la violencia del impacto, sufrió heridas muy graves y los sanitarios no pudieron hacer nada por él, salvo certificar su fallecimiento. El coche quedó completamente destrozado.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de Albuquerque, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz.
