Ya ha comenzado la cuenta atrás para la trigésima edición de 'El Alcalde de Zalamea', que se representará del 21 al 24 de agosto en la localidad pacense.

El 21 será el día del preestreno (22.30 horas), al que asisten familiares y amigos de los 600 vecinos que participan como actores, que continúan involucrados en la obra "con la misma ilusión y entusiasmo" después de 29 años consecutivos. Para ellos, sigue mereciendo la pena "el duro sacrificio" que realizan para conservar y mantener vivos los hechos de la trama de la pieza teatral de Calderón de la Barca, acaecidos en el verano de 1581, como parte importante de su historia.

En la dirección de la representación, declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde noviembre de 2018 y reconocida con la Medalla de Extremadura, debuta este año el extremeño Miguel Ángel Latorre Caballero, que sustituye a Olga Estecha.

El nuevo director se encuentra en Zalamea de la Serena desde el mes de junio y ha tenido que trabajar duro para tratar de mantener el éxito de años pasados. Miguel Ángel Latorre ha agradecido al pueblo su esfuerzo y sacrificio, "imprescindibles" para sacar adelante este montaje, que ha requerido de durísimos ensayos.

El escenario de la representación será el de siempre: la histórica plaza de la Constitución, con la iglesia Nuestra Señora de los Milagros y el Distylo Sepulcral Romano del año 103, como mudos testigos.

Tras el preestreno, las representaciones continuarán hasta el domingo. Además, habrá rutas turísticas guiadas por los monumentos de la localidad a partir de las 19.30 horas, juegos infantiles, mercado artesanal y animación de calle, con un desfile de Los Tercios de Flandes por el municipio, engalanado para la ocasión.

Sin duda alguna, con todos estos componentes, el visitante conocerá la cultura e historia de este pueblo formando parte de ella.