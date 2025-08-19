La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo (Badajoz)

El cupón diario de la ONCE del sorteo de este lunes ha dejado 245.000 euros en la localidad pacense de Esparragalejo.

El premio se ha repartido en siete cupones del número 38408, series de la 15 a la 21, premiados con 35.000 euros cada uno.

El vendedor de la ONCE José Navarro Pérez es quien ha llevado la suerte a Esparragalejo.