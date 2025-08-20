Extremadura en llamas
Desactivado el nivel 1 en el incendio de Zalamea de la Serena
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 en el incendio declarado este miércoles en Zalamea de la Serena (Badajoz) por afección a edificaciones aisladas.
El nivel se ha activado a las 13.30 horas y el fuego afecta a pasto, matorral y arbolado diseminado, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En la zona trabajan siete unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural y un técnico.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cinco personas pilladas en Badajoz usando dispositivos electrónicos para copiar en el examen de conducir
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz
- Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real
- Las librerías de Badajoz pierden la mitad de ventas en la ‘vuelta al cole’ con respecto a hace una década
- El Ayuntamiento de Badajoz sacará otra vez a concurso el quiosco-bar del parque de la Viña
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Tributos a Dire Straits y Manuel Carrasco en el López de Ayala de Badajoz