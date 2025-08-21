La plantación se encontraba en su propia residencia

La Guardia Civil detiene a un vecino de Villagarcía de la Torre por cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico

El inmueble contenía un invernadero 'indoor' acondicionado para el cultivo y desarrollo de las plantas que contaba con enganches ilegales a la red de suministro eléctrico

Se intervienen 219 matas y medio kilo de cogollos secos de marihuana

La Guardia Civil en el interior del invernadero de marihuana 'indoor' de Villagarcía de la Torre

La Guardia Civil en el interior del invernadero de marihuana 'indoor' de Villagarcía de la Torre

La Guardia Civil detiene a un vecino de la localidad pacense de Villagarcía de la Torre, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico.

El pasado lunes, una veintena de agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía y USECIC de Badajoz, llevaron a cabo el registro del inmueble en el que se reside donde se localizó una plantación “indoor” de marihuana. La investigación se inició el pasado mes de marzo cuando el Equipo de Policía Judicial de Llerena con la colaboración del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) y Patrulla del Seprona de Don Benito detectaron la actividad delincuencial.

La plantación contenía 219 matas perfectamente organizadas, con todo tipo de elementos y acondicionamiento adecuado para el desarrollo de las mismas. Además, estas instalaciones contaban con enganches ilegales a la red eléctrica que abastecían de corriente a toda la maquinaria y aparatos que el vecino utilizaba.

Junto a las plantas, también se intervinieron 500 gramos de cogollos secos de marihuana.

Tras el registro, los efectivos llevaron a cabo la detención del garceño, instruyéndole las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción que entiende del caso.

Esta actuación de la Guardia Civil, queda enmarcada dentro del plan de respuesta policial para luchar contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollado a nivel nacional por la denominada 'Operación Miller'. Está dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas, que pueden tener conexión con la comisión de otros delitos, como el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos o delitos violentos.

