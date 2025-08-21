Monesterio refuerza la seguridad vial del Paseo de Extremadura con un nuevo radar pedagógico

Monesterio refuerza la seguridad en la vía más transitada de la localidad. La Diputación Provincial de Badajoz, a través del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, ha subvencionado al ayuntamiento de Monesterio con un radar pedagógico, por un importe de 5.110 €.

Esta actuación forma parte de las acciones que se vienen desarrollando a través del Plan de Movilidad de Radares Pedagógicos, con el objetivo de aumentar la seguridad vial a través de la concienciación ciudadana y la recopilación de datos de tráfico.

Según se informa desde la entidad provincial, “la respuesta municipal ha sido prácticamente unánime”, ya que “casi todos los ayuntamientos de la provincia”, presentaron la solicitud necesaria para acogerse a esta subvención.

Cada municipio, indican desde Diputación, “ha determinado el lugar de instalación en función de sus necesidades”. En el caso concreto de Monesterio se ha priorizado en la arteria principal del municipio. El radar se ha instalado a mitad del Paseo de Extremadura, (N 630), en una zona muy transitada tanto por vehículos, como por peatones.

No sanciona

Con la instalación de este radar se pretende llamar la atención del conductor para que respete el límite de velocidad, de 30 kilómetros hora, en toda la travesía. Para ello, el dispositivo lanza mensajes de advertencia, informando a los conductores sobre su velocidad en tiempo real.

A diferencia de los radares convencionales, los pedagógicos no tienen la capacidad de emitir multas, con lo que su función es únicamente “educativa e informativa”, con la finalidad de advertir sobre excesos de velocidad. Su objetivo es la reducción de la accidentalidad a través de la educación vial. Su efectividad es muy alta, “demostrando que han conseguido ya reducir la velocidad media donde están instalados, en más de un 25%”.

Con esta iniciativa, concluye la Diputación Provincial de Badajoz, también “se contribuye a la Agenda 2030, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, relativo a Industria, Innovación e Infraestructuras, así como al objetivo 8, referente al trabajo decente y crecimiento económico".