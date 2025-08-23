Un herido en un accidente de tráfico cerca de Peraleda del Zaucejo
El suceso ha ocurrido a las 18.00 horas
Un accidente de tráfico en el kilómetro 30 de la Ex-211, a la altura de Peraleda del Zaucejo, se ha saldado con un herido, según ha informado el 112 de Extremadura. Por el momento se desconoce el estado del mismo.
El suceso ha ocurrido a las 18.00 horas de este sábado, 23 de agosto. A consecuencia del siniestro, no ha habido atrapados.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del SES, efectivos sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Zalamea de la Serena, una patrulla de la Guardia Civil y personal de emergencias de carreteras.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- ¿Cuándo comienza la Feria de la Loza en Elvas? Este es todo el calendario 2025
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz