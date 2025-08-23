Muere Adolfo, el vecino más longevo de Calamonte y cuarto de Extremadura: tenía 108 años

Calamonte y toda Extremadura está de luto. Adolfo Clemente Barrero Macías, el vecino más longevo del municipio y el cuarto de la región, falleció el pasado 19 de agosto en su casa a los 108 años y 273 días.

Pérdida

El varón falleció en su casa, donde ha vivido toda la vida. Fue querido y respetado, y su partida supone una pérdida muy significativa para la región.

Vida larga y plena

Tal y como ha señalado la página Extremeños Centenarios en sus redes sociales, "con una vida larga y plena, deja tras él el recuerdo imborrable de su bondad, cercanía y ejemplo de fortaleza. Su memoria permanecerá viva en el corazón de todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo".

Condolencias

Las redes se han llenado de mensajes de condolencias hacía la familia de Adolfo, que tenía varios récords en su haber. Era el cuarto más longevo de la región, el tercer hombre. Se trataba del último hombre nacido en 1916 en Extremadura.

Récords

Además, se había convertido en el 26º más longevo de España, el septimo hombre dee más edad en todo el país y el quinto de la historia de la región. Descanse en paz.