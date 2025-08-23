Condolencias
Muere Adolfo, el vecino más longevo de Calamonte y cuarto de Extremadura: tenía 108 años
También era la persona 26ª más mayor del país
Ángel García Collado
Calamonte y toda Extremadura está de luto. Adolfo Clemente Barrero Macías, el vecino más longevo del municipio y el cuarto de la región, falleció el pasado 19 de agosto en su casa a los 108 años y 273 días.
Pérdida
El varón falleció en su casa, donde ha vivido toda la vida. Fue querido y respetado, y su partida supone una pérdida muy significativa para la región.
Vida larga y plena
Tal y como ha señalado la página Extremeños Centenarios en sus redes sociales, "con una vida larga y plena, deja tras él el recuerdo imborrable de su bondad, cercanía y ejemplo de fortaleza. Su memoria permanecerá viva en el corazón de todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo".
Condolencias
Las redes se han llenado de mensajes de condolencias hacía la familia de Adolfo, que tenía varios récords en su haber. Era el cuarto más longevo de la región, el tercer hombre. Se trataba del último hombre nacido en 1916 en Extremadura.
Récords
Además, se había convertido en el 26º más longevo de España, el septimo hombre dee más edad en todo el país y el quinto de la historia de la región. Descanse en paz.
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- ¿Cuándo comienza la Feria de la Loza en Elvas? Este es todo el calendario 2025
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz