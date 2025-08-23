Museos abiertos, música, flamenco, taller de caricaturas y visitas a la torre de la iglesia en La Noche en Blanco de Monesterio

Vecinos, visitantes y emigrantes disfrutaron de una amplia oferta cultural, artística y de ocio, totalmente gratuita, durante la celebración de La Noche en Blanco de Monesterio. La iniciativa, organizada por el ayuntamiento, en colaboración con la Universidad Popular, la Diputación Provincial de Badajoz y la Asociación Española de Caricaturistas, congregó a centenares de personas en los espacios urbanos habilitados para esta celebración: Plaza Eduardo Naranjo, Plaza del Pueblo, Plaza de Triana y La Rambla.

Taller de caricaturas en la Plaza Eduardo Naranjo / Rafa Molina

La actividad se inició a partir de las 20:00 horas, en la Plaza de Eduardo Naranjo, con el desarrollo de un taller de caricaturas en el que participaron los miembros de la Asociación Española de Caricaturistas, José Ramón Gómez, Carlos Criado y Nacho Rodríguez. Tras la actividad, las obras fueron expuestas en la Rambla; mismo escenario en el que a partir de las 23:00 horas, tuvo lugar una exhibición de la escuela de flamenco de Manuela Sánchez, bajo el denominativo, ‘Esencia’.

Caricaturas gratis para todos los asistentes / Rafael Molina / 

Teatro grecolatino

Quienes optaron por acudir a la Plaza del Pueblo, pudieron disfrutar de la clausura de los Talleres Ceres, que en esta edición se ha destinado al conocimiento de la esencia y belleza de textos clásicos. Concretamente, el alumnado ha trabajado en la temática del ‘Coro y los rituales de la antigua Grecia’, a cargo de la compañía, ‘Artextrema’. Ante el público asistente, el alumnado infantil representó diferentes escenas basadas en los Juegos Olímpicos y mujeres importantes de Grecia. El grupo juvenil encarnó El Mito de Pandor y los adultos, se atrevieron con ‘Las Troyanas’.

Teatro Grecolatino en la Plaza del Pueblo / Rafa Molina

A partir de las 22:00 horas, la Plaza de Triana acogió dos actividades musicales. Óscar Calderón Iglesias y Alba Calderón Quiroga, ofrecieron un concierto de piano y flauta. A las 22:30 horas, subió al escenario, Carolina Valiente Rangel, participante en La Voz Kids.

Carlolina Valiente, de La Voz Kids, actuó en la Plaza de Triana / Casa de la Cultura

Óscar y Alba Calderón amenizaron musicalmente la Plaza de Triana / Rafa Molina

Museos abiertos

Durante la velada, en horario de 22:00 a 23:30 horas, permanecieron abiertos al público los museos del Jamón, Micológico y el Etnográfico ‘Manoli Delgado’. En el mismo horario, se habilitaron visitas a la torre de la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol.

Además, aprovechando la celebración de esta actividad, la organización contó con la colaboración de diferentes establecimientos comerciales, que abrieron sus puertas en horario nocturno.

Visitas nocturnas al Museo Etnográfico 'Manoli Delgado' / Rafa Molina

Manola Ferreira, concejala responsable del Área de Cultura del ayuntamiento, ha destacado la “gran acogida” de La Noche en Blanco, por parte de la ciudadanía. Ferreira, “agradece” la colaboración de los diferentes colectivos implicados en esta actividad, así como el “compromiso y la predisposición” de quienes “se han ofrecido” para sacar adelante una noche con la que visualizar “la vida cultural de nuestro pueblo”.