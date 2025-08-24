Cultura
El escultor Jesús de Zafra expone en Olivenza su muestra 'La huella silente' hasta el 30 de agosto
El escultor Jesús de Zafra mantendrá hasta el 30 de agosto en el Museo Etnográfico 'González Santana' de Olivenza su exposición 'La huella silente. Materia y ausencia', en la que invita al espectador a "adentrarse y explorar profundamente las complejas relaciones antagónicas surgidas en contextos cotidianos".
Así, la resiliencia ante las adversidades, la creación nacida del caos, la liberación de la forma y el movimiento de lo aparentemente inerte, la natura contra el ser, son conceptos materializados a través de una serie de piezas nacidas dentro del proyecto artístico 'Fósiles' de Jesús de Zafra.
El escultor presenta estas obras como "vestigios del pasado, vinculadas a la arqueología, pero también como señales del futuro, por el hecho de "excavar" aquello que ya existía y transformarlo en un nuevo elemento", explica el museo en nota de prensa.
La muestra ya puede visitarse hasta el día 30 de este mes en la Sala de Actividades Alternativas del Museo Etnográfico González Santana.
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes
- ¿Cuándo comienza la Feria de la Loza en Elvas? Este es todo el calendario 2025
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- Ninguna empresa presenta oferta para construir el aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas en Badajoz
- Leticia Sabater cantará la semana que viene en un pueblo de Badajoz de 400 habitantes
- San Roque (Badajoz) celebra la feria del barrio con una fiesta de la espuma