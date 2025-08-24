El mundialista David Barroso ganador de la III Milla Urbana de Monesterio

El atleta zafrense del CAPEX, David Barroso Bravo, se ha alzado con la victoria de la III Milla Urbana de Monesterio, (XXXV Cross Popular de la localidad), puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares, celebrado en Monesterio, la tarde del pasado sábado, 23 de agosto.

Barroso, ganador del Oro en 800 metros, en los Juegos Mundiales Universitarios, que, además, ya posee el crono mínimo exigido, para participar en el Mundial del Tokio, regresó a Monesterio, para participar en esta consolidada prueba que, reunió a un total de 200 atletas de todas las categorías.

Con un crono de 04:31, Barroso, se impuso a Lázaro Carreño Rodríguez, del CA Cárnicas Serrano, (04:45) y a su compañero de equipo, Diego Alessandro Taddei Mejía, (04:51), haciéndose con el premio en forma de Jamón de Monesterio que otorga la organización. El de Zafra, que dominó la carrera de principio a fin, rozó el récord de esta prueba, (04:30), en manos de Jorge González Rivera, circunstancia que, hubiera añadido 50 € más a los 90 €, conseguidos por su victoria.

Entre los locales participantes, destacó la presencia de José Pedro Farrona Villalba, que cruzó la línea de meta en séptima posición, con un crono de 05:03.

José Pedro Farrona, (dorsal 140), mejor local en la Absoluta Masculina / Rafa Molina

Femenina

La absoluta femenina volvió a contar con una de las atletas más laureadas de esta competición. La portuguesa, Raquel Trabuco, del Beja Atlético Clube, recorrió la milla urbana en 05:39, convirtiéndose, una vez más, en vencedora absoluta del cross Monesteriense. Su marca quedó lejos de la registrada el año pasado por Carla Arce Pereira (05:08), que continúa manteniendo el récord de la milla femenina. Trabuco, al igual que su compañero, también recibió premio en metálico de 90 € y paletilla ibérica.

El podio femenino se completó con Marta Lara Moruno, del AT Campisurm (05:39) y la independiente, Sara Bousalham (06:06).

Los 10 primeros atletas clasificados en las carreras Absolutas Masculina y Femenina, se repartieron 860 € en metálico. La organización entregó medallas para todos los retacos y, trofeos, para el resto de categorías, incluyendo a los atletas de mayor edad.

Raquel Trabuco lideró la milla femenina / Rafa Molina

Runners locales

La participación en la prueba específica destinada a runners locales que, contó con muy poca presencia la lideró el televisivo Juan Martínez Frutos (07:14). El segundo y tercer cajón del podio lo ocuparon José Juan Martínez Delgado y Francisco Javier Amador Hierro. En modalidad femenina ganó María Ferreira González (07:53), seguida de Mari Carmen Gallego Caballero.

Runners locales en el arco de salida / Rafa Molina

La prueba, organizada por el ayuntamiento de la localidad y la Federación Extremeña de Atletismo, se disputó en la zona de El Llano, hasta donde se trasladó hace 3 años, mientras se acomete el proyecto de renovación de las pistas de atletismo del Estadio Municipal. Brilló, como siempre, el maestro de ceremonias y entrenador, Juan Méndez.