Monesterio se prepara para vivir una feria repleta de jamón, música, actividades taurinas y mucho más

Con la llegada de septiembre, Monesterio se dispone a disfrutar de su tradicional feria, con la que se cierran dos intensos meses de actividades culturales, musicales y deportivas. En esta localidad, el inicio de la feria supone un punto y aparte en el calendario. La finalización de la programación de actos suele coincidir con el inicio del nuevo curso lectivo y los últimos coletazos del verano, invitan a degustar jamón.

En este contexto, la localidad disfrutará de 6 días de actividades festivas que se extenderán entre el miércoles, 3 y el lunes, 8 de septiembre. El extenso programa de actividades se inaugura la noche del día 3, en la caseta municipal, con el tradicional pregón que, en esta edición correrá a cargo de la Trabajadora Social, Marisa Vázquez González. El acto institucional irá precedido del encendido de la portada y el alumbrado ferial, previsto para las 10 de la noche. A continuación, se celebrará el acto conmemorativo con los jóvenes de Monesterio. Este año toca a la quinta de 2007.

La entrega de los premios al XIII Certamen de Poesía, ‘Antonio Román Díez’ y al XXXIX Certamen de Relato ‘Villa de Monesterio’, dará paso a un espectáculo de copla, con dos artistas revelación de este género musical: Manuel Cribaño, ‘El niño de Peñaflor’, que se dio a conocer tras su paso por el programa de Canal Sur, ‘Tierra de Talento’ y María Espinosa, ‘La dama de la copla’, ganadora absoluta del programa ‘Se llama copla’, en su sexta edición.

El Niño de Peñaflor actuará el día 3 en la caseta municipal / Cedida

Día del caballo

La tarde del jueves, día 4, estará destinada al mundo del caballo. En colaboración con la peña ecuestre ‘El Estribo’, habrá paseos a caballo por el recinto ferial y demás calles de la localidad. La organización entregará premios en forma de jamón ibérico, paletillas y trofeos a las mejores parejas ataviadas, mejor amazona y mejor jinete, infantiles y adultos.

A partir de las 16:00 horas, la caseta municipal acogerá la actuación del cuadro flamenco ‘D’arte’ y el espectáculo ‘Esencia’, de la escuela de flamenco de Manuela Sánchez, acompañados por la propia bailaora, el guitarrista Joaquín Muñino y el cantaor Chiqui de Quintana. A partir de las 22:00 horas, actuará la orquesta ‘Pasiones’.

La Fiesta del Jamón se celebrará el sábado, 6 de septiembre / Rafa Molina

Día del Jamón

La actuación musical de la velada del viernes, día 5, correrá a cargo de la orquesta ‘Pasiones’, preludio de la multitudinaria Fiesta del Jamón, prevista para el sábado, día 6. Monesterio celebrará el XXXV Día del Jamón, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

Tras la apertura del recinto de la piscina y el parque municipal, programada para las 10 de la mañana, se desarrollará una interminable jornada de degustaciones populares en los stands de las empresas adscritas a la marca ‘Jamón de Monesterio’, que comenzará con el reparto de centenares de bocadillos de jamón entre los primeros asistentes y finalizará pasada la medianoche, con los conciertos de ‘Diván Du Don’ y ‘Conreverse’. En esta edición también se ofrecerá la actuación de un grupo flamenquito para amenizar el mediodía, en la carpa oficial.

El domingo, 7 de septiembre habrá actividad infantil en la caseta municipal, a partir de las 16:00 horas, con el espectáculo ‘El planeta gigante’. La velada en la caseta municipal estará amenizada por la actuación del dúo ‘Always’ y, tras la quema de una magnífica colección de fuegos artificiales, (a las 0:00 horas), dada la celebración del Día de Extremadura, la fiesta continuará con la actuación del grupo ‘Lady Rock’

Diván Du Don actuará en el recinto ferial la noche del sábado, 6 de septiembre / Cedida

Toros

La Feria Taurina de la localidad acogerá una magnífica corrida de rejones, en la que se lidiarán 6 toros de la ganadería Carriquri, para las figuras, Leonardo Hernández, Andrés Romero y Sebastián Fernández. La cita está programada para las 18:30 horas, del domingo, 7 de septiembre, en la portátil de la localidad. Con anterioridad, el viernes, día 5, jornada de fiesta local, el mismo escenario y a la misma hora, acogerá un Grand Prix. Espectáculo taurino previsto para las 18:30 horas, con la participación de 2 equipos locales.

La corrida de rejones está programada para el domingo, día 7 / Cedida

Actividades religiosas

La programación oficial también recoge las diferentes actividades religiosas organizadas por la Hermandad de la Virgen de Tentudía, con motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen María. Así, las tardes del miércoles y el jueves, a las 20:00 horas, habrá novena a la Patrona en su ermita. El lunes, festivo regional por el Día de Extremadura, tras una Eucaristía, en la ermita, prevista para las 10 de la mañana, la Virgen saldrá en procesión, acompañada por la peña ecuestre ‘El Estribo’. La imagen de la Virgen de Tentudía hará parada en el Templo Parroquial, donde se celebrará una ofrenda floral.