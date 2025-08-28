Azuaga se concentrará por la muerte de 32 perros víctimas de inanición y abandono

La muerte de 32 perros por inanición y abandono en Azuaga, presuntamente a manos de un cazador, ha generado una ola de indignación ciudadana. Para denunciar lo ocurrido y exigir justicia, varias organizaciones animalistas han convocado una concentración el domingo 14 de septiembre, de 11.00 a 13.00 horas, en la Plaza de la Merced, frente al ayuntamiento de la localidad.

Los animales habrían permanecido meses encerrados sin comida ni agua en una finca propiedad de un vecino de Azuaga, que actualmente se encuentra en libertad.

En un comunicado conjunto, PACMA, la Plataforma NAC (No a la Caza) y la Federación Nacional de Protección de Perros Utilizados para la Caza (FENPAC) explican que el objetivo del acto es “alzar la voz por ellos y por todos los animales que aún sufren”.

Las asociaciones convocantes denuncian que “no se puede mirar hacia otro lado” y que la muerte de los canes “no puede quedar en el olvido”. Recuerdan que los perros fallecieron “víctimas de la indiferencia y de un sistema que sigue permitiendo el maltrato y la impunidad”.

Bajo el lema “¡Que no se repita!”, los colectivos hacen un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la protesta. “La sociedad ya no tolera estas atrocidades y no queremos más víctimas”, concluyen.