El colegio El Llano de Monesterio inicia curso el 11 de septiembre con horario normal y 335 alumnos

A pocos días para que los niños y niñas regresen a sus aulas tras las vacaciones de verano, el colegio de Infantil y Primaria ‘El Llano’, de Monesterio informa sobre el inicio escolar. Al igual que en el resto de Extremadura, las clases comenzará el jueves, 11 de septiembre. En esta primera jornada lectiva, el centro educativo recibirá a unos 335 alumnos y alumnas y a 35 docentes. Son, prácticamente el mismo número que curso anterior, con lo que, en la actual situación de despoblación en núcleos rurales, “al contrario de lo que viene ocurriendo en otras localidades similares, en las que desaparecerán unidades, el colegio de Monesterio mantiene alumnado y docentes”, explica su director, Juan Molina.

Desde el primer día, al igual que durante todo el curso, habrá horario completo, con entrada a las 10:00 y salida a las 14:00 horas, contando también con servicio de comedor. El Aula Matinal comenzará a prestar servicio a partir del día 12.

El número de alumnos se mantiene. No obstante, el director afirma que, este curo, en Infantil “se gana una unidad”, pasando de 5 a 6, mientras que, en Primaria “se pierde una”, con lo que este año el centro contará con 11 unidades. Del mismo modo, se pierde un docente en Infantil, pero, se gana otro en Primaria. También se contará con 2 especialistas de apoyo, hasta completar una plantilla de 35 docentes. Además, durante el próximo curso, adelanta el director, el centro educativo volverá a contar con el programa educativo ‘Conecta-2’, de refuerzo y atención personalizada, destinado al alumnado en riesgo de abandono escolar temprano.

Aulas de 2 a 3 años

Del mismo modo, el colegio ‘El Llano’, mantendrá las aulas de 2 a 3 años. Las 4 Técnicas de Educación Infantil (TEI) responsables de estas aulas, finalizaron programa, con lo que el nuevo curso contará con otras 4 incorporaciones de las que, “al menos, 3 son de Monesterio, a la espera de una posible renuncia que podría suponer la cuarta contratación de otra técnica de la localidad”, expresa, Juan Molina.

La creación y el mantenimiento de estas aulas, son esenciales para la “integración de los más pequeños con el resto del alumnado de Infantil, como, la mejor transición para su ingreso en el segundo ciclo”. “Tenemos la suerte de ser uno de los pocos pueblos que escolarizan a todos los niños y niñas de 2 años”, defiende el director. Y si además, las técnicas son del pueblo, “también estamos ayudando a la estabilización del empleo local”.

Libros de texto

Finalmente, el director adelanta que, a partir de 3º de Primaria, “todo el alumnado dispondrá de libros de texto gratis”. Los de 1º y 2º, cuentan con ayudas de la consejería, que, junto a las que ofrece el centro “pueden llegar a unos 140 €”, con lo que “podríamos llegar a la gratuidad general”. Por tratarse de material fungible, las familias deberán recoger este material en las librerías, y posteriormente, una vez recibida la subvención, “el centro compensará la factura”.