La Hermandad de la Virgen de Tentudía de Monesterio invita a celebrar masivamente el Día de la Patrona

Tras los multitudinarios actos que se celebraron durante los días 14 y 15 de agosto, con motivo del Día de la Virgen, la Hermandad de la Virgen de Tentudía acaba de comenzar la actividad litúrgica que cerrará el programa de actos conmemorativos en honor a la Patrona de Monesterio.

Este jueves, 28 de agosto, comenzaron las novenas a la Virgen en su ermita. La hermandad dedica cada uno de los novenarios a colectivos parroquiales y del municipio. El primer día, a las hermandades locales y sus costaleros. Este viernes, dedicado a la juventud, la Eucaristía contará con la participación de la joven promesa de la canción Carolina Valiente. El sábado, 30 de agosto, habrá ofrenda floral a la Patrona y el domingo, día 31, estará dedicada a la familia. El lunes, 1 de septiembre, la novena se ofrecerá a las catequesis; el martes, día 2, a las personas enfermas y el miércoles, día 3, a Cáritas Parroquial. Las dos últimas, correspondientes con los días 4 y 5, se ofrecerán a los grupos parroquiales y a las personas mayores. Los actos estarán acompañados musicalmente, por los coros de la ermita y el de la Parroquia.

Día grande

Las actividades cesarán hasta el lunes, 8 de septiembre, Día de Extremadura. Tras una misa en la ermita, prevista para las 10 de la mañana y amenizada por la coral ‘Cabarco’, la Virgen saldrá en procesión, acompañada por un grupo de caballistas de la peña ecuestre ‘El Estribo’. Al son de flauta y tambor, la Patrona visitará el Templo Parroquial, donde tendrá lugar la ofrenda del ramo, presentada ante la Virgen por una pareja de caballistas. Tras el besacintas, la Virgen de Tentudía regresará a su ermita.

“Este 8 de septiembre, tenemos una cita con nuestras raíces, nuestra fe y nuestra tierra”, exclama la hermana mayor, Pauli Delgado. La hermandad invita a “celebrar juntos, el Día de Extremadura, honrando a nuestra querida Patrona, como solo aquí sabemos hacerlo”. Devoción, alegría y tradición, se unen en una celebración que, se prevé muy participativa. En este contexto, la organización invita a “engalanar caballos para acompañar con orgullo la procesión” y, a las vecinas, “sea cual sea su edad”, a “lucir el mejor traje de volantes y lunares” como seña del “arte y el color de nuestra gente”.

La Hermana Mayor agradece la colaboración de todo el pueblo de Monesterio, “por su masiva asistencia a la III Vela de la Virgen, las actividades religiosas y la procesión del 15 de agosto”. Del mismo modo reconoce públicamente la labor de sus costaleros, por “ser ejemplo de esfuerzo, entrega y devoción”. Así mismo, la Hermandad pone en valor el “apoyo” recibido desde el ayuntamiento, “por su valiosa colaboración”.