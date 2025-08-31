Obituario
Muere de un infarto el sacerdote de Esparragosa de Lares, Claudio Molina Olivares
El párroco, que también era administrador parroquial de Sancti Spiritus, tenía 68 años
Este domingo, 31 de agosto, ha fallecido el sacerdote Claudio Molina Olivares, a causa de un infarto, a los 68 años de edad. Era, desde hacía 19 años, párroco de Esparragosa de Lares y administrador parroquial de Sancti Spiritus durante los últimos 18 años.
Claudio Molina era natural de Villanueva de la Serena, cursó sus estudios en el Seminario de San Dámaso de Madrid y era miembro de la Congregación «Hijos de la Caridad». Fue ordenado sacerdote en 1988.
A la diócesis de Mérida-Badajoz llegó en 1990 para desempeñar su labor pastoral como vicario parroquial de la de Santa Engracia de Badajoz y párroco de San Francisco de Olivenza y San Rafael de Olivenza, durante 6 años.
En 1994 Claudio se incardinó definitivamente en la diócesis pacense. En 1996 fue nombrado párroco de Higuera de Vargas y Táliga, donde estuvo 10 años, hasta que en 2006 pasó a ser párroco de Esparragosa de Lares y en 2007, administrador parroquial de Sancti Spiritus.
El funeral se celebrará este lunes, 1 de septiembre, a las 11.30 horas, en la parroquia San Francisco, en Villanueva de la Serena. La capilla ardiente se encuentra en la sala 2 del Tanatorio Lolín, de la misma localidad.
- Badajoz despide agosto con ocio y cultura: esta es la agenda del fin de semana
- Derrumbe en la muralla más larga de Europa: se cae un tramo de la fortificación de Badajoz
- Operación policial en Suerte de Saavedra: buscaban a un varón sospechoso de robos en Sevilla
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- Una alumna de un curso municipal de albañilería en Badajoz denuncia comentarios machistas, racistas y homófobos
- Los vecinos se organizan de nuevo: Desbrozan la maleza en el Cerro de Reyes de Badajoz
- Al amanecer y en poco tiempo: la Policía Nacional realiza una operación en Suerte de Saavedra (Badajoz)
- Badajoz abre la primera convocatoria de ayudas de acción social: 510.000 euros para entidades sin ánimo de lucro