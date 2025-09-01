Este sábado
40 ejemplares de ganaderías de varias regiones disputan en Zafra el VII Campeonato de Caballos de Pura Raza Árabe
El evento, que tendrá acceso gratuito, es preparatorio para el Campeonato Nacional
Cuarenta ejemplares de 21 ganaderías de varias comunidades autónomas disputarán el próximo sábado, 6 de septiembre, en Zafra el VII Campeonato de Caballos de Pura Raza Árabe.
Organizado por las asociaciones española y extremeña de Criadores de Caballos Árabes, Aecca, Accaex, así como el Ayuntamiento de Zafra, la cita tendrá lugar en el Recinto Hípico segedano.
Se trata de un campeonato de Extremadura "único", presentado este lunes en el ayuntamiento por el secretario de la Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Árabe, Jesús Navarro, y el alcalde Zafra, Juan Carlos Fernández, y en el que está prevista la participación de ejemplares procedentes de Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, entre otras comunidades autónomas.
De igual modo, el evento, que tendrá acceso gratuito, es preparatorio para el Campeonato Nacional que se celebrará en Córdoba del 17 al 19 del próximo mes de octubre, indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Zafra.
Durante la presentación, Juan Carlos Fernández ha manifestado que este tipo de actividades previas a la Feria Internacional Ganadera de Zafra ambientan y contribuyen a reforzar el certamen como "referente nacional del mundo ganadero en todos los aspectos", fundamentalmente el ganado equino de raza árabe, con la exhibición de todo su potencial.
- Badajoz despide agosto con ocio y cultura: esta es la agenda del fin de semana
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: 'Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio
- Abandonados
- Una alumna de un curso municipal de albañilería en Badajoz denuncia comentarios machistas, racistas y homófobos
- Fundación CB iniciará a finales de 2025 la construcción de apartamentos para jóvenes y personas con discapacidad en la calle San Juan
- Los vecinos se organizan de nuevo: Desbrozan la maleza en el Cerro de Reyes de Badajoz