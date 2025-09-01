La ONCE deja en Montijo (Badajoz) un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Montijo (Badajoz) un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años en el sorteo del pasado sábado, 30 de agosto.

El vendedor de la ONCE, Francisco Mata Sáez, ha sido quien ha llevado la suerte a Montijo, localidad donde realiza su labor de venta desde hace más de 10 años.

El número premiado ha sido el 37208, serie 005, informa en nota de prensa la ONCE.