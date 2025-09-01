Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

La ONCE deja en Montijo (Badajoz) un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años

Francisco Mata, el vendedor que ha repartido la suerte, lleva más de 10 años trabajando en esa localidad

Francisco Mata, el vendedor que ha repartido la suerte, trabajando en Montijo.

Francisco Mata, el vendedor que ha repartido la suerte, trabajando en Montijo. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Montijo (Badajoz) un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años en el sorteo del pasado sábado, 30 de agosto.

El vendedor de la ONCE, Francisco Mata Sáez, ha sido quien ha llevado la suerte a Montijo, localidad donde realiza su labor de venta desde hace más de 10 años.

El número premiado ha sido el 37208, serie 005, informa en nota de prensa la ONCE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents