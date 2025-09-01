En prisión un hombre tras atracar un comercio en Olivenza encapuchado y con un arma
Se apoderó de 530 euros y se dio a la fuga a pie
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Olivenza como presunto autor de un delito de robo con intimidación en un comercio de dicha localidad pacense, y por lo cual la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.
En concreto, en la tarde de este pasado sábado, día 30, se tuvo conocimiento del robo con intimidación perpetrado en un establecimiento comercial por parte de un individuo encapuchado que, portando un arma larga, accedió al interior del comercio y tras amenazar al empleado, consiguió apoderarse de unos 530 euros que se hallaban en la caja registradora. Tras ello se dio a la fuga a pie.
Con los datos aportados, descripción del presunto autor del robo e indagaciones llevadas a cabo durante el desarrollo de la investigación por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Montijo y del puesto de Olivenza, pudieron implicar en la acción delictiva a un vecino del municipio oliventino con un amplio historial delictivo.
Dentro de los dispositivos establecidos, fue localizado y detenido esa misma noche, según informa la Guardia Civil.
Una vez se le instruyeron las correspondientes diligencias por el delito de robo con intimidación, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Olivenza, y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.
Ahora, la Guardia Civil prosigue con las gestiones para tratar de localizar el arma utilizada, así como recuperar el dinero sustraído.
