El Ayuntamiento de Monesterio reconoce la labor profesional del policía Manuel Pando en su jubilación

El pleno del ayuntamiento de Monesterio ha rendido homenaje al Policía Local, Manuel Pando Sánchez, con motivo de su jubilación. El acto institucional se celebró en el transcurso de la sesión ordinaria que se celebró el día 2 de septiembre.

“Una persona que ha dedicado gran parte de su vida a proteger y a cuidar de todos los monesterienses”, afirmó la alcaldesa Loli Vargas. “Manuel Pando se jubila tras años de entrega, profesionalidad y compromiso con Monesterio y su gente”; añadió. La alcaldesa tildó su trayectoria profesional “de ejemplo de vocación y cercanía”, velando por “nuestra seguridad”, actuando “con firmeza” cuando la situación lo ha exigido y con “humanidad” cuando había que acompañar a quien lo haya podido necesitar”.

Ha sido, expresó, “un rostro muy conocido y confiable para todos los vecinos y vecinas”. En su intervención, la alcaldesa quiso “agradecer” expresamente, la “constancia en el servicio”, del policía jubilado, y su “predisposición”; siempre, “dispuesto a ayudar a quien lo haya necesitado”.

Comprometido

Del mismo modo, la corporación municipal, a través del discurso de la alcaldesa, puso de relieve el “compromiso” de Manuel Pando con la sociedad local, a través de su participación en diferentes asociaciones y organizaciones, (Escuela Municipal de Fútbol, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, AMPA El Llano o Cruz Roja), donde, “siempre que ha podido, ha aportado su tiempo y sus conocimientos”, demostrando que, “el servicio público trasciende el puesto de trabajo”, señaló.

En cuanto a su familia, Loli Vargas quiso agradecer sus “sacrificios y apoyo” a lo largo de su carrera profesional. “En nombre del ayuntamiento, de todos tus compañeros, de las asociaciones y de todo Monesterio, te damos las gracias por tu entrega en todos estos años”, concluyó, no sin antes desearle una jubilación “llena de salud, descanso merecido y nuevos proyectos con el tejido asociativo de Monesterio” y que, “guardes con orgullo el recuerdo de tu servicio”.

Agradecido

Tras la entrega de una placa conmemorativa y después del aplauso de los representantes de los grupos políticos PSOE y PP, así como del público asistente, (entre ellos, su esposa y bastantes compañeros y compañeras, trabajadores de la entidad municipal), Manuel Pando agradeció públicamente este reconocimiento. “Me gustaría decir muchas cosas”, expresó. Pero, “después de 34 años, me quedo solo con lo mejor”. Y, lo mejor, para el policía Pando ha sido “llevar con orgullo” el uniforme, “intentando atender en todo momento, al pueblo de Monesterio”.

También se lleva, las vivencias con sus compañeros: “hemos estado para lo malo y lo bueno”. Finalmente, dirigiéndose a la corporación municipal, Pando les agradeció la “comodidad” con la que ha ejercicio su trabajo durante lo que llevamos de legislatura.