Avanza en Fregenal de la Sierra la obra de la Casa Museo Eugenio Hermoso

Las obras de rehabilitación y adecuación de la Casa Museo Eugenio Hermoso en Fregenal de la Sierra (Badajoz), en las que se han invertido casi un millón de euros, avanzan "a buen ritmo", con una ejecución actual del 23%.

Estas obras suponen un "impulso" para la preservación y difusión del legado artístico del pintor extremeño.

El diputado provincial de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González Ramiro, ha visitado este jueves el inmueble junto a la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Agustina Rodríguez, y responsables de la Fundación Eugenio Hermoso, del área provincial y del proyecto técnico.

La actuación, ejecutada por la UTE Avaqus Emérita-Resgal, cuenta con una inversión de 986.455,21 euros impulsada por la Fundación Eugenio Hermoso, que será la encargada de gestionar el museo, en colaboración con la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, que asumen conjuntamente el 50% del coste de la obra.

Recorridos turísticos de Fregenal de la Sierra

El proyecto contempla la transformación de la antigua vivienda del pintor en un espacio museístico que permitirá exhibir tanto sus obras como objetos personales, en el contexto doméstico en el que vivió.

También se recrearán estancias con mobiliario de la época y se habilitará la azotea como mirador accesible dentro del conjunto histórico de la localidad, integrándose así en los recorridos turísticos de Fregenal.

Restauración de 72 obras del artista

Paralelamente, se desarrolla la restauración de 72 obras pictóricas de Eugenio Hermoso, con un presupuesto de 17.600 euros, a cargo de Carmen Vega (ABSIDE Conservación Restauración S.L.U.).

Los trabajos cuentan con la colaboración del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura.

Las piezas recuperadas abarcan retratos familiares, fiestas populares, temas infantiles, figuras taurinas y composiciones de carácter simbolista y religioso, que constituyen un reflejo del estilo personal del artista dentro del panorama costumbrista español de la primera mitad del siglo XX.

Según la Diputación de Badajoz, esta intervención contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial al ODS 9 sobre innovación e infraestructuras, y se enmarca en la estrategia provincial para la regeneración de los pueblos.