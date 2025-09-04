El emotivo pregón de Marisa Vázquez abre 5 días de feria en Monesterio

Monesterio está de fiesta. Hasta el próximo lunes, día 8, la localidad vive 5 intensos días de actividades, entre las que volverá a destacar la celebración del XXXIV Día del Jamón, que se celebrará este sábado. La inauguración oficial de la feria monesteriense estuvo impregnada de emotividad y solidaridad. El pregón de la Trabajadora Social, Marisa Vázquez y la intervención de Antonio Pagador, que se restablece, tras sufrir un gravísimo accidente de tráfico, no dejaron indiferente al público que, llenó la caseta municipal.

Marisa Vázquez González quiso dejó testimonio de su trayectoria profesional. Siempre vinculada con los colectivos más vulnerables, la Trabajadora Social, que, actualmente preside la asociación Solidarios para el Desarrollo de Sevilla, ofreció un pregón muy cercano con su gente, con su pueblo y con su familia. La pregonera compartió con sus paisanos y paisanas la razón de ser de su constante compromiso social. Sus raíces en Monesterio la han marcado, profesionalmente y personalmente: “Esa forma de vida sana, amigable y de convivencia que tiene Monesterio. Un pueblo que acoge a todo aquel que pasa por aquí: Acoger, integrar, compartir, acompañar… Esos son los valores que yo aprendí y que mis padres me inculcaron, y que yo he reproducido en mi vida personal y profesional”. Un pregón breve, intenso, lleno de verdades que llegó al corazón. La pregonera cerró su intervención con la proyección de un vídeo reflejo de su trabajo solidario, con fotos de Lolo Vasco.

Marisa Vázquez, encargada de pregonar la feria / Rafa Molina

Discurso institucional

Antes del pregón, con la presencia sobre el escenario de los integrantes del equipo de gobierno municipal, intervino la alcaldesa. Loli Vargas destacó la “colaboración y las aportaciones” de la ciudadanía. “Esto es hacer pueblo y sentir a nuestro pueblo”, expresó. “Contar con gente, como Claudia Manzano, que te propone hacer una hora sin ruido en las atracciones, es un ejemplo de contar con vecinos y vecinas, a los que realmente les importa su pueblo” señaló Loli Vargas.

En sus palabras destacó el ejemplo de “lucha, de valentía y de vida” de Antonio Pagador, ‘Towi’, encargado del encendido del alumbrado y, resumió las cualidades de la pregonera: “Marisa, solamente es una buena y grandísima persona”. Loli Vargas cerró su intervención condenando la situación que actualmente atraviesa el pueblo palestino. “La paz y el derecho internacional no son una opción, son un deber”, concluyó.

La alcaldes durante su intervención institucional / Rafa Molina

Homenaje a los jóvenes

María del Mar Megías, concejala del Área de Juventud, fue la encargada de introducir el acto de homenaje a los jóvenes de Monesterio. Los chicos y chicas que este año cumplen 18 años, recibieron el reconocimiento de su pueblo en su mayoría de edad, “una etapa nueva llena de riesgos, de ilusiones y de sueños”, expresó la concejala. María del Mar les pidió, “que no les falten motivos para soñar, ni ganas de luchar y que nunca olvidéis de donde venís” y que, independientemente donde acaben residiendo, siempre lleven con orgullo “el nombre de Monesterio”.

Tras la imposición de bandas y la entrega de recuerdos a los jóvenes, se procedió a la entrega de los premios literarios. Recogieron sus galardones y 300 euros en metálico, los escritores, José Agustín Blanco Redondo, natural de Vitoria y residente en Valdepeñas, por su obra titulada, ‘Un invierno tan frío’, en modalidad de relatos y José Sánchez del Viejo, natural de la localidad pacense de Montijo, por su poema, ‘Aunque sé que no estás.

Los jóvenes tuvieron especial protagonismo / Rafa Molina

Ejemplo de vida

La velada se cerró con la inesperada subida al escenario de Antonio Pagador, que había sido invitado por la organización para ser el encargado de apretar el botón que encendió la portada y el alumbrado ferial.

Antonio, que sufrió un gravísimo accidente de tráfico el año pasado, quiso hacer público el agradecimiento hacia todas aquellas personas que están haciendo posible su recuperación. “Tenía ganas de agradecer todo el apoyo recibido”, dijo ‘Towi’, en una intervención que emocionó y erizó la piel de todos los asistentes. “Ha sido un año muy duro. Lleno de lágrimas, dolor, sacrificio y esfuerzo, con una sola meta: mi familia”, expresó con agradecimiento Antonio Pagador, antes de corresponder, uno a uno, a todos sus seres queridos, sin olvidar, a las dos mujeres de su vida; su madre y su esposa.