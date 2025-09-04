Fuente del Maestre vivirá una semana histórica con la bajada del Cristo de las Misericordias 12 años después

Fuente del Maestre se prepara para unos días de enorme intensidad cultural, religiosa y artística. Con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, vecinos y visitantes podrán participar y disfrutar de tres actos que marcarán un hito en la memoria colectiva de la localidad: la bajada del Santísimo Cristo de las Misericordias, la representación del macro-espectáculo Jesucristo Superstar y la solemne procesión del Patrón fontanés.

Se trata de una ocasión única, ya que el Cristo de las Misericordias volverá a ser bajado de su camarín después de 12 años, un gesto cargado de emoción y simbolismo para toda la comunidad.

La bajada

El primer acto tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Allí, en una Eucaristía Solemne presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, D. José Rodríguez Carballo, la venerada imagen del Cristo de las Misericordias descenderá de su camarín.

Este gesto litúrgico, que no se producía desde hacía más de una década, supone un momento de gran carga espiritual. Para los fieles fontaneses, la bajada del Cristo representa cercanía, renovación de la fe y un fuerte vínculo con sus tradiciones más arraigadas. La parroquia se llenará de fieles, devotos y visitantes que desean vivir este instante histórico, marcado por la solemnidad, la oración y la emoción colectiva.

Jesucristo Superstar

La programación cultural también incluye un evento artístico de gran magnitud: la representación de la célebre ópera-rock Jesucristo Superstar. Se llevará a cabo los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre, a las 21.30 horas, en la Plaza de Toros de Fuente del Maestre.

Más de 80 personas de la localidad darán vida a este espectáculo musical, acompañados por la prestigiosa Coral Gran Maestre. La adaptación contará con música en directo, un despliegue técnico de primer nivel y un montaje que transformará la plaza en un escenario vibrante.

El elenco al completo de Jesucristo Superstar. / CEDIDA

El interés suscitado ha sido tal que las 1.600 entradas disponibles se agotaron días antes de las funciones, lo que demuestra la expectación generada en torno a este proyecto. Vecinos de la localidad y visitantes de toda la comarca se reunirán para disfrutar de un espectáculo que combina talento local con producción profesional, en una experiencia artística sin precedentes en la ciudad.

Una escena del musical que se representará en Fuente del Maestre. / CEDIDA

La procesión del patrón fontanés

El broche de oro llegará el domingo 7 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, con la solemne procesión del Santísimo Cristo de las Misericordias, que recorrerá las calles de Fuente del Maestre durante más de cuatro horas.

La imagen del Patrón volverá a pasar, 12 años después, por las plazas y rincones más emblemáticos de la localidad. El pueblo entero se volcará en este desfile procesional: las calles estarán engalanadas con alfombras de sal, arcos, mosaicos y adornos florales, elaborados con esmero por los vecinos en un ejemplo de participación y devoción popular.

El recorrido incluirá paradas de oración en cada una de las iglesias y ermitas de la ciudad, lo que añadirá un componente espiritual profundo a la procesión. La solemnidad del acto, unida a la belleza del entorno decorado, convertirá la jornada en un acontecimiento memorable, tanto para quienes participan en él como para quienes lo contemplan como espectadores.

Vecinos preparando las calles de Fuente del Maestre. / Concha Llamazares

Una cita para la historia

Los tres actos configuran un programa excepcional que quedará grabado en la memoria de Fuente del Maestre.

La ciudad se convierte así en escenario de un acontecimiento que trasciende lo local y se proyecta como referente de la riqueza patrimonial, espiritual y artística de Extremadura. Con la colaboración de instituciones, asociaciones y cientos de vecinos, Fuente del Maestre se viste de gala para rendir homenaje a su patrón y para demostrar, una vez más, que tradición y modernidad pueden convivir en una programación única e inolvidable.