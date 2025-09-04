La Red de Asociaciones Río Viar incide en la necesidad de un plan integral contra incendios para la zona sur de Extremadura

“Tenemos que lamentarnos por tener razón”, expresa el profesor de Antropología, Rufino Acosta, portavoz de la Red de Asociaciones Río Viar, tras analizar el incendio de Llerena que, el pasado mes de agosto, “arrasó alrededor de 6.000 hectáreas de terreno, en 24 horas”.

Hace ahora un año, tras el incendio que se produjo en la localidad de Puebla del Maestre, el colectivo reivindicó un Plan Integral de Prevención contra los incendios en esta zona del sur de Extremadura. “Ya no se trata de situaciones puntuales. Parece ser que la catástrofe sea la normalidad”, puntualiza el profesor de Antropología de la Universidad de Sevilla. Este escenario de “incendios recurrentes y cada vez de mayores dimensiones”, (se contabilizan 6 focos de incendios entre los términos municipales de Puebla del Maestre, Santa María de Navas y Pallares), es la “manifestación de un problema de fondo”, que no es otro que, “nuestra zona está en riesgo de quedar calcinada”, vaticina.

Ante esta situación, “tenemos que remangarnos y preparar el territorio, no solo en cuanto a medios de extinción, sino en su configuración”. Es decir, aclara Acosta, mediante la realización de “grandes líneas, superiores a cortafuegos de 2 o 3 metros, en los márgenes de las carreteras; puntos para el aprovisionamiento de los medios de extinción; la apertura de caminos públicos o la coordinación de estos medios con la población local”.

Peligro hacia las personas

En un comunicado, el colectivo recuerda que, "los incendios de los últimos tiempos, y los que nos esperan en el futuro, son de unas dimensiones y unas características en las que hace poco no se podía pensar”. Resultan cada vez “más difíciles de combatir y nos obligan a pensar en serio en la prevención”. Ya no solo se trata de catástrofes que “destrozan fincas, sino de que los vecinos de nuestros pueblos empiezan a estar en riesgo, especialmente las personas más vulnerables en cuanto a su salud”.

A este respecto, Rufino Acosta recuerda como durante el incendio de Llerena tuvo que evacuarse el núcleo de Los Molinos y como se confinó a la población de Villagarcía de la Torre.

Avances

Frente a estas demandas, Acosta señala que, gracias al “entendimiento y al trabajo en positivo”, ya se han conseguido algunos avances. Entre otros, que “la Junta de Extremadura haya iniciado el expediente de deslinde del cordel de La Matilla; la creación de la Agrupación de Protección Civil en Puebla del Maestre o, el desarrollo de un curso de biocombustibles y desbroces en Sata María de Navas, el próximo otoño”.

Ahora, lo “fundamental”, aconseja el portavoz de la red, es volver a implicar a las administraciones, a los propietarios de fincas, a las asociaciones, los centros de investigación y a la Universidad, para que “en los próximos días nos sentemos a hablar y diseñemos una propuesta de acción integral contra el fuego”, que, ojalá, pudiera ser una realidad de cara al próximo verano.