El conjunto sevillano Guadalcanal CD se hace con el LIII Trofeo Villa de Monesterio

A la espera del primer partido de la competición oficial en la Segunda División Extremeña, (21 de septiembre, frente a la Unión Deportiva Fornacense), el Club Polideportivo Monesterio continúa disputando encuentros de pretemporada. En esta ocasión, con motivo de la celebración del LIII Trofeo Villa de Monesterio, los amarillos se enfrentaron al conjunto sevillano, Guadalcanal CD, que milita en la categoría de 3ª Andaluza Senior, en un encuentro que se disputó a partir de las 20:30 horas, de este jueves, 4 de septiembre, en el Estadio Municipal.

Hecho coincidir con la celebración de la Feria y Fiestas, los de José Ramón Rodríguez, hicieron una buena primera parte. Los locales, que, se adelantaron en el marcador con un gol de Edu Contreras, vieron como el conjunto sevillano daba la vuelta al marcador en la segunda mitad. El gol de la victoria para los de Guadalcanal llegaría, a balón parado, casi en las postrimerías de un encuentro.

Ángel Ambrona entrega el trofeo al capitán local, Edu Contreras / Rafa Molina

Buenas sensaciones

“Ojalá perdiéramos todos los partidos de pretemporada para lograr la victoria en el primero de liga”, expresaba el entrenador tras el partido. “Hemos jugado una muy buena primera parte. Hemos estado muy bien con el balón. Se han creado ocasiones. Las sensaciones son buenas. Dos fallos individuales nos han costado la derrota. Nos falta un delantero que finalice las jugadas y materialice”. “Nos estamos conformando con hacer buenos partidos, pero, tenemos que aspirar a más”, se lamenta el entrenador.

La última cita de preparación será frente al Fregenal. “Un rival muy similar al Hornachos”, sostiene José Ramón Rodríguez, molesto por no haber conseguido que el Trofeo Villa de Monesterio se quedara la vitrina local.

Tras la finalización del encuentro, la alcaldesa, Loli Vargas y el concejal del Área de Deportes, Francisco Javier Granadero, hicieron entrega del LIII Trofeo Villa de Monesterio, al capitán del Guadalcanal. El directivo, Ángel Ambrona, hizo lo propio, con el capitán amarillo, Edu Contreras.

La jornada anterior, el Estadio Municipal acogió el II Trofeo Juvenil Jamón de Monesterio, que enfrentó al conjunto juvenil con el FMD Zafra, (liga nacional). Derrota más que abultada para los amarillos.