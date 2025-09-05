Fallece Marcelo Rodríguez Boceta, presidente honorífico de la Peña Flamenca Ciudad de Llerena

Este viernes ha fallecido Marcelo Rodríguez Boceta, presidente honorífico de la Peña Flamenca Ciudad de Llerena, padre de la colaboradora de este diario María Isabel Rodríguez Palop.

La capilla ardiente se encuentra instalada en el domicilio familiar, en la calle Corredera, número 10, de Llerena. El funeral tendrá lugar mañana sábado, a las 11.00 horas, en la iglesia de la Granada de la localidad.

Marcelo Rodríguez (Llerena, Badajoz, 1932-2025) fue un empresario luchador, honesto y generoso. Socio fundador de la Peña Flamenca Ciudad de Llerena, fue un gran aficionado, que contribuyó a que el flamenco extremeño y sus artistas estuvieran presentes en los circuitos en los que este arte se hacía imprescindible. 42 años de recitales y anécdotas con los mejores y mayores artistas desde la Peña Flamenca que sostuvo hasta el último día.

Socio fundador también de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, siempre atendió las necesidades religiosas y sociales de una ciudad, Llerena, en la que quiso vivir y donde volcó todo el fruto de su esfuerzo.

La Hermandad de San Isidro Labrador, Asociación Deportiva de Caza Nuestra Señora de la Granada, Agrupación Deportiva Llerenense, Ateneo, Centros de Iniciativas Turísticas, ... son algunas de las instituciones de las que siempre formó parte, y a las que apoyó de manera incondicional.

Marcelo Rodríguez Boceta falleció como vivió, rodeado de amor. Un amor que supo entregar y en el que nunca faltó que él siempre tuvo: generosidad y palabra.

DEP