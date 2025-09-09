Multitudinaria procesión de la Virgen de Tentudía por las calles de Monesterio

Satisfacción entre la directiva de la Hermandad de la Virgen de Tentudía de Monesterio por la “gran acogida” y la “multitudinaria participación” en la procesión que cerró los actos organizados por el colectivo a lo largo del verano, que concluyeron la mañana del lunes, 8 de septiembre, con la procesión de la Patrona de la localidad.

Tras una misa en la ermita, con la participación de la coral Cabarco, la Virgen de Tentudía, en carreta, al son de flauta y tamboril, acompañada por un grupo de caballistas de la peña ecuestre El Estribo y centenares de fieles, procesionó por diferentes calles de la localidad hasta su llegada al Templo Parroquial, donde, un año más, tuvo lugar la ofrenda floral a la Virgen.

Una vez de regreso en su ermita, la Hermandad ofreció paella gratis a todos los asistentes, gracias a la “gentileza de Bar Leo By Agustín”, empresa que donó los ingredientes y facilitó una gran paellera, para que los cocineros, “Paco y Matito”, elaborasen más de 200 raciones, degustadas y compartidas por los asistentes en una magnífica jornada de convivencia en torno a su Patrona. “Un gesto que, habla por sí solo del enorme corazón y del compromiso con nuestra Hermandad”, puntualiza Pauli Delgado, Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen de Tentudía de Monesterio.

Ofrenda floral a las puertas de la Iglesia Parroquial San Pedro / Miguel Ángel García

Agradecidas

Delgado ha “agradecido” expresamente a quienes se han implicado más activamente en las novenas a la Virgen, y a la permanente colaboración de todo el pueblo de Monesterio que, un año más, “se ha volcado con su Patrona”. Todo ello, sin olvidar a “tantas y tantas mujeres de Monesterio” que, siguiendo la invitación de la Hermandad, acudieron a la procesión del lunes, ataviadas con sus mejores galas flamencas, con el consiguiente colorido y la alegría propia de esta celebración, que “representan el orgullo y la belleza de nuestras raíces”, enfatiza la Hermana Mayor.

“Hoy, solo tenemos palabras de agradecimiento y felicitación”, explicaba la Hermana Mayor, muy satisfecha con el balance final a casi un mes de actividad, que se inició el día 14 de agosto, con la ‘Velá de la Virgen’ y han concluido, coincidiendo con la celebración del Día de Extremadura.

Ahora, explica Pauli Delgado, toca recuperar el trabajo ordinario de la Hermandad. Entre otros proyectos, la restauración de la carreta de la Virgen, que tiene una antigüedad de 30 años, o el pintado de la ermita de la Virgen. “Tenemos un gran patrimonio que debemos mantener”, concluye la Hermana Mayor, convencida de la cooperación de todos los monesterienses para llevar a cabo “estos y otros proyectos”.