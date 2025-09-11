El Intermedio quiere celebrar su 20º aniversario en Casas de Don Pedro, el pueblo de Sanguijuelas del Guadiana
Isma Juárez visitó la localidad para intentar convencer a la alcaldesa de que nombre una calle de la localidad en honor al programa
El humorista y reportero Isma Juárez, colaborador de El Intermedio (La Sexta), visitó recientemente el municipio pacense de Casas de Don Pedro (Badajoz) para grabar un reportaje con doble objetivo: acercarse a los orígenes del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana y, de paso, intentar convencer a la alcaldesa de que una de las calles del pueblo lleve el nombre del veterano programa televisivo, que celebra dos décadas en antena.
Durante la grabación, Juárez mantuvo un diálogo distendido con la alcaldesa, entre bromas sobre qué ubicación sería la más adecuada para rendir homenaje a El Intermedio. Al mencionar la avenida de la Constitución, ambos coincidieron en que “esa no se puede cambiar”. Finalmente, el reportero rebajó sus aspiraciones y confesó que le bastaría con que la modesta calle Corta adoptara el nombre del programa. La escena culminó con la regidora despidiéndose sonriente, placa en mano, en un gesto que selló el tono humorístico de la visita.
La música como raíz
Más allá de la broma televisiva, la visita sirvió también para poner en valor el papel cultural de Casas de Don Pedro, localidad donde nació el grupo Sanguijuelas del Guadiana. Esta formación, de carácter reivindicativo y marcada por la fusión de ritmos populares con letras cargadas de crítica social, se ha consolidado como un referente en el panorama musical extremeño. Sus canciones, que mezclan humor, sátira y compromiso, han encontrado eco tanto dentro como fuera de la región.
Con este reportaje, El Intermedio no solo celebró sus 20 años de trayectoria televisiva, sino que también arrojó luz sobre una pequeña localidad de la comarca de La Siberia extremeña, recordando que la cultura popular y la música siguen siendo el mejor vehículo para contar historias con acento propio.
- Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
- El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
- Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
- Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha
- El acusado de consultas 384 veces datos clínicos de familiares en Badajoz: 'Lo hice porque me lo pedían
- Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz