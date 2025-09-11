El Intermedio quiere celebrar su 20º aniversario en Casas de Don Pedro, el pueblo de Sanguijuelas del Guadiana

El humorista y reportero Isma Juárez, colaborador de El Intermedio (La Sexta), visitó recientemente el municipio pacense de Casas de Don Pedro (Badajoz) para grabar un reportaje con doble objetivo: acercarse a los orígenes del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana y, de paso, intentar convencer a la alcaldesa de que una de las calles del pueblo lleve el nombre del veterano programa televisivo, que celebra dos décadas en antena.

Durante la grabación, Juárez mantuvo un diálogo distendido con la alcaldesa, entre bromas sobre qué ubicación sería la más adecuada para rendir homenaje a El Intermedio. Al mencionar la avenida de la Constitución, ambos coincidieron en que “esa no se puede cambiar”. Finalmente, el reportero rebajó sus aspiraciones y confesó que le bastaría con que la modesta calle Corta adoptara el nombre del programa. La escena culminó con la regidora despidiéndose sonriente, placa en mano, en un gesto que selló el tono humorístico de la visita.

La música como raíz

Más allá de la broma televisiva, la visita sirvió también para poner en valor el papel cultural de Casas de Don Pedro, localidad donde nació el grupo Sanguijuelas del Guadiana. Esta formación, de carácter reivindicativo y marcada por la fusión de ritmos populares con letras cargadas de crítica social, se ha consolidado como un referente en el panorama musical extremeño. Sus canciones, que mezclan humor, sátira y compromiso, han encontrado eco tanto dentro como fuera de la región.

Con este reportaje, El Intermedio no solo celebró sus 20 años de trayectoria televisiva, sino que también arrojó luz sobre una pequeña localidad de la comarca de La Siberia extremeña, recordando que la cultura popular y la música siguen siendo el mejor vehículo para contar historias con acento propio.