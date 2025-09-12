Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

D´Rule Teatro financia 2 representaciones en Monesterio

Siete municipios de la comarca de Tentudía reciben subvención para acercar el teatro profesional a sus localidades

Representación teatral en el auditorio municipal de Monesterio

Representación teatral en el auditorio municipal de Monesterio / Rafa Molina

Rafael Molina

Monesterio

 La Diputación Provincial de Badajoz ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales menores de la provincia, para el desarrollo del programa de teatro profesional, ‘D´Rule: Artistas en el Territorio’, para este año 2025.

Siete municipios de la comarca de Tentudía se reparten 22.500 €, para desarrollar este programa cultural, promovido a través de los Servicios Centrales de Cultura, Deportes y Juventud de la entidad provincial. Concretamente, 2 poblaciones de la comarca, (Monesterio y Fuentes de León), se beneficiarán de 2 representaciones, al haber resultado adjudicatarias de una subvención de 5.000 €, cada una de ellas. Otros 5 municipios, (Segura de León, Montemolín, Fuente de Cantos, Cabeza la Vaca y Bienvenida), contarán con una actuación, tras haber recibido una ayuda provincial de 2.500 €, por municipio. Según la resolución publicada en el boletín, “se ha denegado subvención al ayuntamiento de Bodonal de la Sierra por no alcanzar la puntuación mínima de la convocatoria”.

A través de este programa, llegarán hasta el territorio de Tentudía, 9 representaciones teatrales, interpretadas por actores y actrices profesionales, de manera gratuita.

El programa

 El programa, ‘D´Rule: Artistas en el Territorio’, tiene como objetivo principal acercar el teatro profesional a las diferentes localidades de la provincia. Se busca, “ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de actuaciones teatrales en vivo, interpretadas por actores y actrices profesionales”.

Según la institución provincial, este proyecto teatral, no solo enriquece la oferta cultural de la provincia de Badajoz, sino que también beneficia a las compañías teatrales locales, al darles la oportunidad de mostrar su trabajo y promocionar sus espectáculos ante una audiencia más amplia. Además, esta iniciativa fomenta el desarrollo cultural y artístico en toda la región, “impulsando la creación de nuevas obras y el surgimiento de nuevas voces creativas”.

El circuito provincial D´Rule, explican sus promotores, “ha cosechado éxitos desde su inicio en 2016, convirtiéndose en una de las propuestas culturales más destacadas de Extremadura y ha logrado posicionarse entre las mejores propuestas a nivel nacional que se desarrollan en el medio rural”.

