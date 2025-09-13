Concentración ciudadana en Monesterio en solidaridad con Palestina

Una concentración ciudadana, convocada, a través de las redes sociales, por la sociedad civil de Monesterio, congregó a unas 250 personas en la Plaza del Pueblo, en solidaridad con el pueblo palestino. El acto, que comenzó pasadas las 20:30 horas, de este viernes, 12 de septiembre, contó con las intervenciones de representantes de diferentes colectivos, asociaciones y de quienes, a título personal, quisieron compartir sus reflexiones, textos y poemas “contra la violencia, la paz, la solidaridad y la ocupación, exigiendo, un alto el fuego inmediato”.

“Levanto mi voz por todos los niños de Gaza que, merecen jugar, estudiar y soñar, pero, que, ahora sufren miedo, hambre y dolor. Su vida es sagrada. Su risa es un derecho y su futuro, esperanza. Pedimos paz y justicia”. Con esta proclama, en la voz de dos niños, se abrieron las intervenciones en las que se leyeron textos de denuncia, entre ellos, un comunicado de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Monesterio, en el que se alerta sobre “el genocidio que el ejército judío está cometiendo sobre el pueblo palestino, en la franja de Gaza”.

En palabras de su representante, José Antonio Villalba, el colectivo, “condena, sin ningún tipo de paliativos, el salvaje y criminal atentado cometido por la organización terrorista Hamás, contra un grupo de ciudadanos inocentes que disfrutaban de un concierto de música, el pasado mes de octubre, que segó la vida de cerca de 1.300 jóvenes, tomando varios centenares de rehenes”. Del mismo modo señaló que, “el estado judío, no puede tomarse la justicia por su mano, invadiendo militarmente el territorio de Gaza, donde viven 2 millones de personas que, nada tienen que ver con los actos terroristas”, que ya ha costado la vida a más de “60.000 palestinos, más de la mitad, niños inocentes”.

Asistentes a la concentración convocada por la sociedad civil / Rafa Molina

Organización ciudadana

Desde el colectivo, ‘Conciencia Alternativa’, de Fuente de Cantos, su portavoz, Manuel Macarro, señaló que, “estamos asistiendo a la solución final del pueblo palestino, que viene sufriendo una ocupación ilegal, desde hace casi 80 años”. “Estamos ante una limpieza étnica”, subrayó. Desde esta asociación, que ya ha organizado actos similares en Fuente de Cantos y Calera de León, se destaca que, “cuando los gobiernos son incapaces, la organización ciudadana es fundamental”.

También tomó la palabra una representante del colectivo, ‘De Gaza al Mundo’, creado por un grupo de mujeres gallegas, donde, a través de la aplicación de mensajería, Telegram, familias españolas “apadrinan” a familias palestinas. Se les ofrece, “soporte emocional y económico”.

Las intervenciones ciudadanas dejaron frases y reflexiones como la del profesor Carlos González: “No somos antijudíos”. “Las víctimas se han convertido en victimarios. Los israelitas, que fueron el pueblo perseguido y masacrado, se han convertido en verdugos”. “No hay ningún credo religioso, ni ninguna ideología política que esté por encima de las personas”, expresó.

“Nos hemos reunido aquí, para alzar la voz, ante una tragedia que, cada día nos conmueve más: el genocidio de Gaza”. “Lo que estamos viendo en Gaza es una herida abierta en la humanidad”, dijo la alcaldesa, Loli Vargas.

El acto, en el que, de manera simbólica se encendieron decenas de velas, finalizó con la lectura de un manifiesto y un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de este conflicto.